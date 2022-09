Misano: Ducati holt auf, Honda schwach, KTM in Top-10

Jubelstürme bei Ducati: Enea Bastianini überließ Pecco Bagnaia im Finish 5 wertvolle WM-Punkte, die WM ist wieder offen. Und KTM brachte drei Fahrer in die Punkte.

Ducati Corse räumte beim Misano-GP die zehnte Pole-Position in diesem Jahr ab, Pecco Bagnaia gewann das vierte Rennen hintereinander und verkürzte den Rückstand auf WM-Leader Fabio Quartararo (Platz 5 ) innerhalb von knapp 42 Minuten von 44 auf 13 Punkte. Bei den restlichen sechs Rennen kann also noch alles passieren.

Ein Wermutstropfen für Ducati trotz des Doppelsieges durch Pecco Bagnaia und Enea Bastianini: Pole-Setter Jack Miller stürzte in der ersten Runde und blieb auf Platz 18 punktelos. Und Johann Zarco und schied ebenfalls in der Startrunde nach einem Crash gemeinsam mit Michele Pirro und Pol Espargaró aus, während sein Prima-Pramac-Teamkollege Jorge Martin auf Platz 9 hinter den Erwartungen blieb.

Honda erlebte das nächste Debakel: 10. Alex Márquez. 14. Stefan Bradl. 16. Taka Nakagami. Pol Espargaró stürzte in der ersten Kurve und hat bei den letzten sieben Rennen nur zwei Punkte (für einen 14. Platz) einkassiert.

Im Rahmen der Erwartungen schnitt die KTM-Truppe ab, die als einziger Hersteller neben Ducati drei Fahrer in die Punkteränge brachte.

Da Miguel Oliveira und Brad Binder nur von den Startplätzen 10 und 15 losgebraust waren, war dann auch für Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder auf Platz 8 Endstation, er verlor in 27 Runden 14,661 Sekunden auf Sieger Bagnaia. Teamkollege Oliveira traf an elfter Position ein, er fuhr die Schlussrunde in 1:37,212 min und verlor deshalb noch an Boden.

Raúl Fernández aus dem KTM Tech3 Factory Team ließ mit Platz 13 aufhorchen, das Team applaudierte bei seiner Rückkehr in die Boxengasse. Teambesitzer Hervé Poncharal war begeistert von der Vorstellung des Moto2-Vizeweltmeisters von 2021.

«Rául ist ein konstantes und fehlerloses Rennen gefahren», lobte der Franzose. «In der zweiten Rennhälfte hat er die gleichen Rundenzeiten wie Miguel Oliveira hingelegt. «Das war mit Abstand das beste Rennen von Raúl in der MotoGP. Es war schwierig für ihn, weil er das ganze Rennen knapp hinter Dovizioso war und sein Vorderreifen deshalb etwas überhitzt hat. Aber er hat nie aufgegeben. Konditionell ist Raúl in erstklassiger Verfassung. Die Tatsache, dass ihn Stefan Pierer und Hubert Trunkenpolz in Spielberg aus seinem Vertrag für 2023 entlassen haben, hat Raúl jetzt unbeschwerter fahren lassen. Jetzt sind alle Beteiligten happy, das hat Raúl klar geholfen. Wir haben jetzt noch sechs weitere gemeinsame Rennen vor uns. Ich hoffe, dass wir sogar noch näher zu den Top-Teams aufrücken können.»

Was sagte Poncharal zur Vorstellung von Binder und Oliveira?

«Brad und Miguel sind beide ein starkes Rennen gefahren», lobte Hervé Poncharal. «Man konnte sehen, dass Brad gegenüber dem Quali sieben Positionen aufgeholt hat. Es war wieder einmal schade, dass beide so weit hinten starten mussten. Denn die Rennpace konnte sich sehen lassen. Sie haben Jorge Martin überholt und waren schneller als Alex Rins. Wir wissen alle, dass wir unsere Quali-Schwäche beseitigen müssen. Wir arbeiten alle daran. Trotzdem: Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Pierer Mobility AG ist auf dem Vormarsch!»

Ergebnisse MotoGP Misano/I:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand MotoGP-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 181. 3. Aleix Espargaró 178. 4. Bastianini 138. 5. Zarco 125. 6. Miller 123. 7. Brad Binder 115. 8. Viñales 101. 9. Rins 101. 10. Martin 94. 11. Oliveira 90. 12. Marini 82. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 35. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 321 Punkte. 2. Yamaha 211. 3. Aprilia 201. 4. KTM 148. 5. Suzuki 127. 6. Honda 96.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. Aprilia Racing 279. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 219. 5. Red Bull KTM Factory 205. 6. Suzuki Ecstar 178. 7. Gresini Racing 161. 8. Mooney VR46 Racing 150. 9. Repsol Honda 104. 10. LCR Honda 81. 11. WithU Yamaha RNF 25. 12. Tech3 KTM Factory 17.