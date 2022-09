Marco Bezzecchi (Ducati): Vom Bremspunkt überrascht

Ducati-VR46-Schützling Marco Bezzecchi stürzte bei seinem MotoGP-Heimrennen in Misano bereits in der zweiten Runde und kann seine Enttäuschung nicht verbergen.

Mit Sieger Francesco «Pecco» Bagnaia und Luca Marini fuhren zwei der VR46-Academy-Schützlinge in Misano vorne mit. Marinis Mooney-Teamkollege Marco Bezzecchi mutete dem Vorderreifen in der Anfangsphase zu viel zu, wurde hinter Maverick Vinales überrascht und stürzte in Kurve 10.

Besonders bitter für Bezzecchi ist, dass Marini auf Platz 4 ins Ziel kam und von der VR46-Crew bejubelt wurde. Bezzecchi und Marini kamen auf den Rängen 5 und 7 aus der ersten Runde. Wenig später war der Auftritt für «Bezz» vorbei: «Ich habe den Windschatten etwas falsch eingeschätzt, konnte ihn nicht vermeiden. Statt langsamer zu werden, bin ich schneller geworden und deshalb gestürzt. Ich habe mich gut gefühlt und in den Bereichen verbessert, wo ich am Samstag Probleme hatte. Wir haben gut gearbeitet. Leider war das Rennen früh gelaufen, das ist schade.»

Bezzecchi analysierte: «Vielleicht hätte ich etwas früher bremsen sollen. Die anderen Fahrer bremsen in dieser Passage meist eher spät, Vinales hat aber früh gebremst. Ich musste in die Eisen, weil ich nicht erwartet hatte, dass ich ihn so rasch einhole. Ich habe gleich gebremst wie immer an dieser Stelle, das kann passieren. Man hat es ja dann auch gesehen mit Pecco und Bastianini im Finish. Das ist normal, denn es ist keine sehr weitläufige Strecke.»



Bezzecchi konnte nach dem Ausrutscher zwar weiterfahren, kam mit 50,5 sec Rückstand auf Sieger Bagnaia aber nur als 17. ins Ziel und ging damit bei den Punkten leer aus.

Ergebnisse MotoGP Misano/I:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand MotoGP-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 181. 3. Aleix Espargaró 178. 4. Bastianini 138. 5. Zarco 125. 6. Miller 123. 7. Brad Binder 115. 8. Viñales 101. 9. Rins 101. 10. Martin 94. 11. Oliveira 90. 12. Marini 82. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 35. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 321 Punkte. 2. Yamaha 211. 3. Aprilia 201. 4. KTM 148. 5. Suzuki 127. 6. Honda 96.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. Aprilia Racing 279. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 219. 5. Red Bull KTM Factory 205. 6. Suzuki Ecstar 178. 7. Gresini Racing 161. 8. Mooney VR46 Racing 150. 9. Repsol Honda 104. 10. LCR Honda 81. 11. WithU Yamaha RNF 25. 12. Tech3 KTM Factory 17.