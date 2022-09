Alex Marquez (Honda) freut sich bereits auf Ducati

Der Spanier Alex Marquez war mit der LCR-Honda am Sonntag im MotoGP-Rennen von Misano als Zehnter bester RC213V-Fahrer und sprach danach auch kurz über seine kommende Aufgabe im Jahr 2023.

Alex Marquez preschte für die LCR-Truppe beim Heimrennen in Misano Adriatico auf Platz 10 und war damit bester Honda-Fahrer. Der Bruder von Multichampion Marc Marquez, der am Dienstag in das Test-Geschehen auf gleicher Strecke eingreifen wird, blieb anschließend sehr sachlich und realistisch.



«Es war nicht schlecht, man sieht ja, wo die zweitbeste Honda war», stellte Alex Marquez fest, der zehn Sekunden vor Markenkollege Stefan Bradl ins Ziel kam. «Der Unterschied zu den Top-Leuten und uns ist aber dennoch sehr groß. Es war beeindruckend, dass Bagnaia und Bastianini in der letzten Runde 1:31,8 min gefahren sind. Wir haben das im FP3 nicht geschafft.»

«Ich war in der Lage, mit den Werks-KTM zu kämpfen – mit Oliveira und Binder», ergänzte der 26-Jährige. «Es war kein schlechtes Rennen für uns. Die Jungs haben einen guten Job gemacht. Aber das ist immer noch weit davon entfernt, wo ich eigentlich sein möchte. Wir müssen so weiter machen und bis zum letzten Rennen in Valencia durchhalten. Von den Temperaturen war es diesmal viel besser für uns. Die Modifikationen hatten wir schon in Silverstone. Zu Beginn des Rennens war es richtig rutschig auf der Piste, danach war die Strecke nicht schlecht.»

Klar ist, dass der jüngere Marquez beim offiziellen Test keine wichtigen Aufgaben zu erfüllen hat: «Ich bin bei den Tests natürlich bereit, werde in meiner Box sein und helfe gerne, wenn sie mich brauchen. Aber ich werde wohl nicht viele neue Teile probieren. Ich werde Honda nach den nächsten sechs Rennen verlassen, daher ist das verständlich für mich. Aber es wäre gut, wenn wir für unser 2022er-Paket etwas finden.»

Auf 2023 angesprochen, der Spanier wechselt ins Gresini-Ducati-Team, grinste Alex breit: «Sie haben ein gutes Paket. Ich habe die Jungs auch immer gerne besucht in ihren Boxen. Sie haben super Leute, das ist schon mal gut. Ich weiß noch nicht, wer mein Ingenieur wird. Das könnte sich eventuell in Aragon ergeben.»

Ergebnisse MotoGP Misano/I:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand MotoGP-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 181. 3. Aleix Espargaró 178. 4. Bastianini 138. 5. Zarco 125. 6. Miller 123. 7. Brad Binder 115. 8. Viñales 101. 9. Rins 101. 10. Martin 94. 11. Oliveira 90. 12. Marini 82. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 35. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 321 Punkte. 2. Yamaha 211. 3. Aprilia 201. 4. KTM 148. 5. Suzuki 127. 6. Honda 96.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. Aprilia Racing 279. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 219. 5. Red Bull KTM Factory 205. 6. Suzuki Ecstar 178. 7. Gresini Racing 161. 8. Mooney VR46 Racing 150. 9. Repsol Honda 104. 10. LCR Honda 81. 11. WithU Yamaha RNF 25. 12. Tech3 KTM Factory 17.