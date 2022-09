Misano: Bagnaia (Ducati) gewinnt im Herzschlagfinale

Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia gewann den GP von San Marino auf dem Misano World Circuit in einem Herzschlagfinale gegen seinen zukünftigen Teamkollegen Enea Bastianini. Maverick Viñales holte Platz 3.

Lange kämpfte Aprilia mit Maverick Viñales auf dem Misano World Circuit um die Führung im MotoGP-Rennen, doch am Ende wurde es ein Zweikampf zwischen den Ducati-Markenkollegen Pecco Bagnaia und Enea Bastianini.

Der Gresini-Fahrer arbeitete sich Stück für Stück an Bagnaia heran, doch ein kleiner Fehler in der letzten Runde machte ihm das Leben schwer. Am Zielstrich fehlten Bastianini nur 0,034 Sekunden auf Bagnaia, der den vierten Sieg in Folge holte. Dies gelang einem Ducati-Fahrer zuvor in der MotoGP-Klasse noch nie. Auf Platz 3 landete Viñales, der seinen dritten Podestplatz auf der RS-GP feierte.

Für Fabio Quartararo (Yamaha) ging es um Schadensbegrenzung. Der Franzose beendete den GP von San Marino auf dem fünften Platz, einen Rang vor Aprilia-Star Aleix Espargaró, der am Ende Sechster wurde. Andrea Dovizioso beendete seinen letzten Grand Prix auf Platz 12 mit WM-Punkten.

Das komplette Rennen im SPEEDWEEK.com-Ticker gibt es hier nachzulesen.

1. Pecco Bagnaia (Ducati): «Der Start war schwierig, denn der Grip war sehr niedrig. Ich hatte dann Probleme, Grip zu finden, aber mit der Abnahme des Kraftstoffs im Tank wurde das Gefühl mit den Reifen deutlich besser. In den letzten Runden habe ich versucht, einen Vorsprung herauszufahren, aber Enea war zu schnell. Ich bin sehr glücklich mit diesem Sieg.»

2. Enea Bastianini (Ducati): «Ich fühle mich prima. Ich habe versucht, das Rennen in der letzten Runde zu gewinnen, aber Pecco war unglaublich, besonders im letzten Teil des Rennens hat er viel Druck gemacht. Trotzdem bin ich glücklich, wir hatten einen sehr guten Kampf. Mein Start war nicht so gut, aber dann wurde es Runde für Runde besser. Das Podium ist okay, ich bin sehr glücklich, auch für mein Team.»

3. Maverick Viñales (Aprilia): «Ich bin stolz auf die Arbeit, die wir mit Aprilia erledigen. Ich habe an diesem Tag sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, wo wir uns verbessern müssen. Ich bin sehr glücklich mit dem Publikum an der Strecke. Die italienischen Fans, die Aprilia-Fans sind unglaublich. Wir müssen weiterarbeiten, große Glückwünsche an Pecco und Enea. Sie haben ein gutes Rennen gefahren, wir haben es probiert, aber wir müssen noch etwas verbessern.»

Ergebnisse MotoGP Misano/I:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand MotoGP-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 181. 3. Aleix Espargaró 178. 4. Bastianini 138. 5. Zarco 125. 6. Miller 123. 7. Brad Binder 115. 8. Viñales 101. 9. Rins 101. 10. Martin 94. 11. Oliveira 90. 12. Marini 82. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 35. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 321 Punkte. 2. Yamaha 211. 3. Aprilia 201. 4. KTM 148. 5. Suzuki 127. 6. Honda 96.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. Aprilia Racing 279. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 219. 5. Red Bull KTM Factory 205. 6. Suzuki Ecstar 178. 7. Gresini Racing 161. 8. Mooney VR46 Racing 150. 9. Repsol Honda 104. 10. LCR Honda 81. 11. WithU Yamaha RNF 25. 12. Tech3 KTM Factory 17.