Absichtserklärung: MotoGP-WM bald in Saudi-Arabien?

Formel 1, Formel E, Extreme E und die Rallye Dakar fahren bereits in Saudi-Arabien, in naher Zukunft soll MotoGP hinzukommen. Dafür wird im Königreich eine neue Mehrzweck-Rennstrecke gebaut.

2021 fand erstmals ein Formel-1-GP in Saudi-Arabien statt, seither steht der temporäre Jeddah Corniche Circuit im Kalender. Für die Formel 1 ist das nach Bahrain, Abu Dhabi und Katar bereits das vierte Rennen im Nahen Osten. Ebenfalls in Saudi-Arabien vertreten: Die Formel E (seit 2018), Rallye Dakar (seit 2020) und die Extreme E-Serie (seit 2021).

Die Motorrad-Weltmeisterschaften MotoGP und SBK traten in Arabien bislang nur in Katar an. Jetzt haben Promoter Dorna Sports und die Saudi Motorsport Company (SMC) eine Absichtserklärung unterschrieben, mit welcher sie bekräftigen, dass MotoGP ins Königreich gebracht werden soll.

Die Unterzeichnung erfolgte im Rahmen des Misano-GP am Sonntag durch Prinz Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal und Dorna-Geschäftsführer Carmelo Ezpeleta.

Die Partnerschaftsinitiative zwischen SMC und Dorna sieht auch die Einrichtung eines neuen Nachwuchsprogramms für junge saudische Fahrer vor, das darauf abzielt, das Bewusstsein für und den Zugang zum Sport im Königreich zu verbessern.

Außerdem soll eine permanente, von den Weltverbänden FIM (Motorrad) und FIA (Automobil) homologierte Mehrzweck-Rennstrecke gebaut werden.

«Es macht absolut Sinn, die weltweit größte Motorradrennserie unserer wachsenden Liste von Weltklasse-Rennveranstaltungen hinzuzufügen», hielt Prinz Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal fest. «Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Dorna, um die Spitze des Zweiradrennsports nach Saudi-Arabien zu bringen.»

Carmelo Ezpeleta kommentierte: «Als führende globale Meisterschaft für Zweirad-Rundstreckenrennen freuen wir uns über die Gelegenheit, für MotoGP die Reichweite im Nahen Osten zu erweitern, indem wir einen jährlichen Grand Prix in Saudi-Arabien hinzufügen. Die Region ist ein Schlüsselmarkt für den Motorsport und die Nachfrage im Königreich nach Veranstaltungen dieser Art wächst. Untersuchungen zeigen, dass 80 Prozent der saudischen Fans mehr in ihrem Land sehen möchten. In den letzten Jahren hat Saudi-Arabien seine Fähigkeiten mit großen globalen Motorsportveranstaltungen auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Königreich ein aufregendes und einladendes neues Zuhause finden werden.»

Bis wann die neue Rennstrecke fertiggestellt wird und MotoGP erstmals nach Saudi-Arabien kommen soll, wurde nicht kommuniziert.