Misano 12 Uhr: Viñales führt – Marc Márquez Platz 16

Beim Misano-Test zeigt sich Aprilia-Star Maverick Viñales heute in unwiderstehlicher Form. Und das Comeback von Marc Márquez verläuft bisher recht respektabel.

Trainings-Weltmeister Maverick Viñales steigerte sich heute beim Misano-Test von 11 bis 12 Uhr von 1:31,744 min auf 1:31,557 min und verteidigte damit seinen ersten Platz. Die Pole-Position-Zeit von Jack Miller am Samstag: 1:31,899 min. Im Mittelpunkt des Interesses stehen aber Marc Márquez wegen sein er Rückkehr nach der vierten Oberarm-Operation (sie geschah am 2. Juni in den USA) und Domi Aegerter wegen seines Debüts auf einer echten MotoGP-Werksmaschine.

Marc Márquez liegt nach 3 Stunden und 33 Runden an 16. Position, es liegt 0,838 sec hinter Spitzenreiter Viñales. Der spanische Repsol-Honda-Star hatte am Weekend die SPEEDWEEK.com-Meldungen von der Entlassung des Technical Directors Takeo Yokoyama (per Saisonende) noch dementiert.

Doch der Japaner, der mit Márquez sechs MotoGP-WM-Titel gewonnen hat, verbrachte den Montag auf dem Rennrad, wurde in einem Radsport-Fachgeschäft (Ciclo Migani) in Cattolica gesehen und fehlt heute in der Repsol-Honda-Box. Etwas außergewöhnlich für einen nicht gekündigten HRC Technical Director, der eigentlich die technischen Weichen für 2023 stellen sollte.

Yokoyama war heute weder bei Marc Márquez noch bei Pol Espargaró in der Box zu sehen. Er unterstützte hingegen das HRC Test Team von Stefan Bradl nebenan.

Das Augenmerk der gegnerischen Teams und Fotografen war heute bei Honda auch auf die Hinterradschwinge am neuen 2023-Prototyp gerichtet. Die neue Alu-Schwinge stammt von Kalex in Bobingen/D und wurde kunstvoll abgedeckt. Marc Márquez hat am Vormittag zwei Motorräder verglichen, eines mit der bisherigen Karbonschwinge, danach den Prototyp mit der schwarzen Verkleidung und Kalex-Aluminium-Schwinge.

Testzeiten Misano, Dienstag, 6. September

1. Viñales, Aprilia, 1:31,557

2. Quartararo, Yamaha, + 0,031

3. Bastianini, Ducati, + 0,184

4. Bagnaia, Ducati, + 0,303

5. Rins, Suzuki, + 0,379

6. Martin, Ducati, + 0,457

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,498

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,510

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,512

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,545

11. Marini, Ducati, + 0,561

12. Brad Binder, KTM, + 0,597

13. Zarco, Ducati, + 0,664

14. Oliveira, KTM, + 0,779

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,789

16. Marc Márquez, Honda, + 0,838

21. Bradl, Honda, + 1,077

27. Aegerter, Suzuki, 2,350

28. Dovizioso, Yamaha, + 3,340