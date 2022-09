Jack Miller: Misano-Test «noch nicht» nützlich

Jack Miller sitzt nur noch in dieser Saison in der Ducati-Box

Beim Misano-Test stellen die Werke die ersten Weichen für die MotoGP-Saison 2023. Ducati beschäftigte den künftigen KTM-Piloten Jack Miller dementsprechend wenig. Er packte zu Mittag zusammen.

«Fertig – es war fantastisch, ich hatte eine Fülle von Teilen zu testen und war wirklich sehr, sehr beschäftigt», fasste Jack Miller seinen Misano-Test am Mittwoch kurz vor 12 Uhr mit einer guten Portion seines trockenen Humors zusammen.

Wieder ernst stellte der Pole-Setter des San Marino-GP klar: «Nein, ich bin ein paar Runden gefahren und am Ende wieder in Kurve 4 gestürzt – es war so ziemlich identisch zum Sturz, der im Rennen passiert ist. Jetzt haben wir also die doppelten Daten und können versuchen zu verstehen, was ich dort mache. Abgesehen davon habe ich einfach mit dem Set-up herumgespielt, ich hatte nichts zu testen – das war’s.»

Fand der WM-Sechste dennoch etwas Nützliches für seine verbliebenen sechs Rennen auf der Desmosedici GP? «Noch nicht», entgegnete er. «Alle Dinge haben immer positive und negative Seiten, vielleicht können wir sie auf anderen Strecken verwenden. Es war aber auf jeden Fall gut, diese Set-ups auszuprobieren, um zu verstehen, ob sie uns auf einigen der kommenden Strecken helfen können.»

Bei einigen Ducati-Piloten war am Mittwoch eine Vorrichtung an der Kupplung zu sehen. «JackAss» konnte dazu nichts sagen. «Ich hatte keine neuen Teile», bekräftigte er stattdessen.

Misano-Test, Mittwoch, Stand 12.30 Uhr:

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,172 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,017 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,088

4. Quartararo, Yamaha, + 0,131

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,161

6. Martin, Ducati, + 0,267

7. Oliveira, KTM, + 0,413

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,442

9. Marc Márquez, Honda, + 0,470

10. Di Giannantonio, Ducati, + 0,625

11. Zarco, Ducati, + 0,669

12. Miller, Ducati, + 0,755

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,761

14. Brad Binder, KTM, + 0,790

15. Pirro, Ducati, + 0,898

16. Alex Márquez, Honda, + 0,988

17. Nakagami, Honda, + 1,193

18. Raúl Fernández, KTM, + 1,240

19. Gardner, KTM, + 1,261

20. Pedrosa, KTM, + 1,454

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,680

22. Bradl, Honda, + 1,865

23. Savadori, Aprilia, + 2,475