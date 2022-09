Marc Márquez (Honda): Nächster Testlauf in Aragón

Während noch gerätselt wird, ob Marc Márquez bereits am kommenden Wochenende das erste Rennen nach der vierten Oberarm-OP bestreiten wird, ist der Honda-Star bereits im MotorLand – allerdings mit der CBR600RR.

Am 30. August und am 2. September hatte Marc Márquez im Motorland Aragón bereits zwei Motorrad-Trainings absolviert, ehe er sich beim Misano-Test am Dienstag der vergangenen Woche gut drei Monate nach der insgesamt vierten Oberarm-OP vom 2. Juni erstmals wieder auf die RC213V schwang.

Nach total 100 Runden an eineinhalb Testtagen (am Dienstagnachmittag pausierte er) und einem überschaubaren Rückstand von 0,588 sec auf die Bestzeit von Fabio Quartararo war der achtfache Weltmeister zwar glücklich, eine mögliche Teilnahme am Aragón-GP ließ er aber noch offen. Denn Long-Runs absolvierte der Repsol-Honda-Star in Misano noch keine und die Muskeln schmerzten nach dem Comeback.

«Wir sind Runs mit jeweils vier Runden gefahren. Im letzten Versuch habe ich sieben Runden hintereinander absolviert, um zu verstehen, wo das Limit war – und direkt gemerkt, dass es zu viel war», gestand Márquez am Mittwochabend in Misano. «Wir müssen jetzt schauen, wie sich mein Arm in den nächsten Tagen verhält. Es gibt zwei Optionen: Der Schmerz ist entweder da und es bleibt auch so – oder die Schmerzen lassen nach und die Muskeln werden stärker. Erst am Sonntag oder Montag macht es Sinn zu entscheiden, ob wir einen Versuch in Aragón starten können. Ansonsten müssen wir ruhig bleiben und abwarten.»

Als Entscheidungshilfe begab sich der 29-jährige Spanier am heutigen Montag einmal mehr mit seiner Honda CBR600RR auf die Kartstrecke im MotorLand Aragón. Anschließend postete er kurze Videos von der Trainings-Einheit auf seinem Instagram-Kanal. Bis auf ein knappes «Testing day» gab er aber keine weiteren Informationen preis.

Die Antwort auf die Frage, ob Marc Márquez am Wochenende beim Grand Prix in Aragón mitmischen wird, wo er mit fünf MotoGP-Siegen übrigens der erfolgreichste Fahrer ist, wird erst eine Pressemitteilung von Honda geben, voraussichtlich am Dienstag.

WM-Promoter Dorna setzte seinen Namen provisorisch bereits auf die Teilnehmerliste für die Pre-Event-Pressekonferenz am Donnerstag, allerdings noch mit einem «to be confirmed» versehen.

Misano-Test, kombinierte Zeiten (6. und 7. September):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,054 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,118 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,135

4. Bastianini, Ducati, + 0,206

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,279

6. Martin, Ducati, + 0,385

7. Marini, Ducati, + 0,419

8. Oliveira, KTM, + 0,531

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,537

10. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

11. Zarco, Ducati, + 0,552

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,560

13. Marc Márquez, Honda, + 0,588

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,653

15. Nakagami, Honda, + 0,732

16. Brad Binder, KTM, + 0,749

17. Alex Márquez, Honda, + 0,810

18. Miller, Ducati, + 0,873

19. Rins, Suzuki, + 0,882

20. Pirro, Ducati, + 1,016

21. Pedrosa, KTM, + 1,254

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,292

23. Gardner, KTM, + 1,379

24. Bradl, Honda, + 1,580

25. Darryn Binder, Yamaha, + 1,766

26. Savadori, Aprilia, + 2,325

27. Aegerter, Suzuki, + 2,835

28. Dovizioso, Yamaha, + 3,843