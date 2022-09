Überraschung: Fliegt Mugello aus dem GP-Kalender?

Bei den diesjährigen MotoGP-Events in Mugello und Misano liessen die Besucherzahlen stark zu wünschen übrig. Deshalb wird überlegt, künftig nur noch einen WM-Lauf in Italien durchzuführen – in Misano.

Am 4. September 2022 erschienen in Misano am Rennsonntag nur noch halb so viele Zuschauer wie 2016. Das erregte den Ärger von Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta.



«Wenn der Motorradsport irgendwo auf der Welt richtig populär ist, dann in Misano und Italien. Denn mit Ducati und Aprilia kämpfen zwei italienische Werke um den MotoGP-Titel. Dazu haben wir viele italienische GP-Teams, auch in den zwei kleinen Klassen. Natürlich ist Valentino Rossi nicht zu ersetzen, aber es gab eine Ära vor Rossi und wir müssen uns auch mit der Ära nach Rossi abfinden. Solche Wellentäler gibt es in jeder Sportart. In Spanien haben wir im Radsport nach Miguel Indurain auch ein Wellental erlebt. Nachher ging es wieder aufwärts. In Italien gab es ein Hoch mit dem Skistar Alberto Tomba. Aber an der Adriaküste in Misano sehe ich in jedem zweiten Kreisverkehr Hinweise auf den Motorradsport. Deshalb verstehe ich nicht, warum diesmal so viele Zuschauer ausgeblieben sind», wunderte sich Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta.

Die Tourismusbehörden der Region Emilia Romagna (4,5 Millionen Einwohner) und des Zwergstaats San Marino unterstützen zwar den Misano-GP finanziell. Die Region Emilia Romagna lässt jedoch für den Formel-1-GP in Imola den zehnfachen Betrag springen, ist zu hören.

Trotzdem wird jetzt von der Dorna verlangt, die Veranstaltungsgebühr für den Misano-GP zu reduzieren. Denn wirtschaftlich und politisch befindet sich Italien in einer sehr schwierigen Lage – durch die Energiekrise, den Ukraine-Krieg, die gestiegen Treibstoffpreise, die Inflation und die politisch instabile Lage mit Neuwahlen inklusive Rechtsruck am 25. September.

Nach der Zuschauerpleite von Mugello 2022 ist durchaus vorstellbar, dass der Italien-GP trotz eines gültigen Vertrags 2024 nicht mehr in der Toskana stattfinden und auf italienischem Boden nach 2023 nur noch ein WM-Rennen ausgetragen wird, obwohl die Mugello-Betreiber einen Vertrag bis 2026 haben.

Es fand auch in der Vergangenheit seit 1990 einige Jahre lang nur ein Motorrad-GP in Italien statt.

Die Motorrad-GP-Events in Italien seit 1990:

1990: Misano im Mai

1991: Misano im Mai, Mugello im August

1992: Mugello im Mai

1993: Mugello im Juni, Misano im September

1994: Mugello im Juli

1995: Mugello in Juni

1996: Mugello im Mai, Imola im September

1997: Mugello im Mai, Imola im Juli

1998: Mugello im Mai, Imola im September

1999: Mugello im Juni, Imola im September

2000: Mugello im Mai

2001: Mugello im Juni

2002: Mugello im Juni

2003: Mugello im Juni

2004: Mugello im Juni

2005: Mugello im Juni

2006: Mugello im Juni

2007 bis 2022: Mugello und Misano



Die Dorna hat die kommerziellen Rechte im Motorrad-GP-Sport 1992 übernommen. Seitdem gab es zehn Jahre mit nur einem Grand Prix in Italien. Dafür finden seit 2010 jeweils vier Grand Prix in Spanien statt: Jerez, Barcelona, Aragón und Valencia.

Die triste Zuschauer-Bilanz in Mugello 2022:

Freitag: 10.815 Zuschauer

Samstag: 19.602 Zuschauer

Sonntag: 43.661 Zuschauer

Total an drei Tagen: 74.078 Zuschauer

Die bescheidene Zuschauer-Bilanz von Misano 2022:

Freitag: 18.859 Zuschauer

Samstag: 25.300 Zuschauer

Sonntag: 56.981 Zuschauer

Das entsprach einem Total von 101.440 Fans an drei Tagen.

Zum Vergleich: 2019 erschienen am Sonntag noch 96.758 Zuschauer, insgesamt 159.120.

2016 wurden am Sonntag in Misano sogar 100.496 Tickets verkauft, an drei Tagen 158.396.

Das bedeutet: In Mugello erschien in diesem Jahr nur ein Drittel jener Zuschauer, die in Le Mans, auf dem Sachsenring und in Assen Eintritt bezahlten. In Spielberg kamen im August am Sonntag 92.035 Fans, an drei Tagen immerhin 167.850 Besucher.

In der kommenden Saison wird sich noch nichts ändern. Auch 2023 werden wieder zwei MotoGP-Events in Italien stattfinden – in Mugello und Misano.

Aber für 2024 wackelt der Mugello-GP. Nach dem Zuschauerdebakel vom vergangenen Mai, das sich bereits im April abgezeichnet hat, soll der Event in der Toskana vom Kalender gestrichen werden, wenn die Promotion und die Preisgestaltung auch in der kommenden Saison zu wünschen übrig lässt. Die Dorna hat genug Klauseln im Vertrag, die so ein Vorgehen ermöglichen.

Übrigens: Die Dorna unterstützt jetzt alle GP-Promoter mit zwei Personen aus der Marketing-Abteilung bei den Maßnahmen zur Ankurbelung der Ticketverkäufe.

Die Atmosphäre, das Rahmenprogramm, das Wetter, die Zufahrtsstrassen, die Hotelsituation und die Tradition der Rennen in dieser Region, in der viele GP-Fahrer zuhause sind, sprechen für eine Beibehaltung des Misano-Events.

«Ich gehe davon aus, dass die Grand Prix nächstes Jahr durch das Sprint-Rennen am Samstag viel attraktiver werden», meinte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.