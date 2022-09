Aleix Espargaró: «Dürfen keine Punkte mehr verlieren»

Die Fingerverletzung von Aleix Espargaró ist nur ein ästhetisches Problem, in Aragón will der Aprilia-Werksfahrer erstmals in der zweiten Hälfte der MotoGP-Saison 2022 wieder auf dem Podest stehen.

Im Vorjahr war Aleix Espargaró im MotorLand Aragón schon Vierter, nun möchte er dort an die Erfolge der ersten Saisonhälfte (Sieg in Las Termas und vier weitere Podestplätze) anknüpfen – nach zuletzt zwei sechsten Plätzen in Spielberg und Misano.

«Es ist klar, dass zwei sechste Plätze für die Punkte und die WM nicht das Beste waren, es waren aber sehr schwierige Strecken und deshalb bin ich stolz auf diese sechsten Plätze. Ich habe mich dafür sehr angestrengt und bin zufrieden. Jetzt geht es auf Strecken weiter, die ich wirklich mag. Aragón zählt zu meinen besten Strecken im Kalender», unterstrich der 33-jährige Spanier.

Die Eigenschaften der 5,077 km langen Strecke mit den zehn Links- und sieben Rechtskurven kommen der RS-GP besonders deshalb entgegen, weil die Piloten viel in Schräglage fahren – und bremsen. «Wir – und besonders ich – haben Mühe, wenn wir mit noch komplett aufgerichtetem Motorrad hart bremsen müssen, dann kann ich es nicht stoppen. Wenn ich aber in Schräglage bremsen kann und dazu noch diese Art von Beschleunigungsphasen kommen, wo das Motorrad sehr stabil ist und eine starke Performance hat, sind das die Gründe dafür, dass Aragón bisher eine sehr gute Strecke für uns war. Und das 2022er-Bike ist das bisher beste Motorrad von Aprilia, daher kann ich es wirklich kaum erwarten, es hier in Aragón zu fahren», schob Aleix Espargaró nach.

In der WM-Tabelle ist der Aprilia-Kapitän nach Bagnaias viertem Sieg in Folge auf den dritten Rang zurückgerutscht. Espargarós Rückstand auf Quartararo beträgt sechs Rennen vor Schluss 33 Punkte.



«Die WM steuert auf den finalen Abschnitt zu. Fünf Rennen in sechs Wochen ist verrückt. Das wird Spaß machen, aber auch sehr fordernd sein», schickte Aleix voraus. «Wir dürfen nicht noch mehr Punkte verlieren und wir müssen anfangen, wieder konkurrenzfähiger zu sein – wie im ersten Part der Saison. Aragón ist eine Strecke, die ich liebe, und ich hoffe, dass wir hier wieder anfangen können, auf das Podium zu fahren.»

Der beim Misano-Test gebrochene kleine Finger der linken Hand soll ihn davon nicht abhalten. «Der Finger ist okay – er ist nicht wirklich schön, aber ich habe keine starken Schmerzen, deshalb wird es auch kein Problem sein», versicherte Espargaró.

Ergebnisse MotoGP Misano/I (4. September):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand MotoGP-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 181. 3. Aleix Espargaró 178. 4. Bastianini 138. 5. Zarco 125. 6. Miller 123. 7. Brad Binder 115. 8. Viñales 101. 9. Rins 101. 10. Martin 94. 11. Oliveira 90. 12. Marini 82. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 35. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 321 Punkte. 2. Yamaha 211. 3. Aprilia 201. 4. KTM 148. 5. Suzuki 127. 6. Honda 96.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. Aprilia Racing 279. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 219. 5. Red Bull KTM Factory 205. 6. Suzuki Ecstar 178. 7. Gresini Racing 161. 8. Mooney VR46 Racing 150. 9. Repsol Honda 104. 10. LCR Honda 81. 11. WithU Yamaha RNF 25. 12. Tech3 KTM Factory 17.