Fabio Quartararo: «Marc kann um den Sieg kämpfen»

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) sicherte sich am ersten Trainingstag in Aragón Rang 2 und spricht über seinen Plan und die Stärke von Rückkehrer Marc Márquez.

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin war im MotorLand Aragón am Freitag in der Addition der Zeiten der schnellste MotoGP-Fahrer. Auf Rang 2 folgte dem Spanier bereits Fabio Quartararo. Der Franzose büßte auf der Werks-M1 nur 0,074 Sekunden auf den Tagesschnellsten ein.

Nächstbester Yamaha-Fahrer war am Freitag Quartararos Teamkollege Franco Morbidelli. Rückkehrer Cal Crutchlow (19.) schlug sich ordentlich und war sogar knapp schneller als sein südafrikanischer Teamkollege Darryn Binder.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Miller und Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

«Der Grip war am Vormittag ein ziemliches Desaster», berichtete Quartararo. «Es war auch irgendwas nicht okay mit unserem Bike, ich war nicht konstant. Wir konnten die Reifen nicht auf Temperatur bringen. Das war dann am Nachmittag besser – ich war richtig konstant unterwegs. Ich bin happy über meine Pace. Wir müssen es checken, ich glaube aber, wir haben noch etwas Spielraum in einigen Bereichen. Aber ich denke, wir haben einen sehr guten Job gemacht am Nachmittag.»

Quartararo bekräftigte: «Die Balance muss stimmen. Wir müssen in den Rennen auch überholen können. In Österreich hatten wir den Speed für den Sieg, konnten aber nicht überholen. Dieser Speed, um zu überholen, fehlt uns noch. Eigentlich können wir auf allen Pisten um den Sieg fahren, das ist aus all den Daten ersichtlich. Im Moment ist es auch fast nicht möglich, jedes Mal um die Pole zu fighten. Normalerweise bin ich jemand, der niemandem nachfährt. Aber morgen werde ich vielleicht jemandem folgen.»

Dann verriet Quartararo: «Das neue Chassis ist dem bisherigen ziemlich ähnlich. Ich wurde schneller, weil ich neue Reifen verwendet habe. Das neue Chassis wollte ich einfach nur testen, ich habe aber auf der Runde einen Fehler gemacht. Ich glaube, wir werden im Normalfall das neue Chassis am Bike behalten. Wir müssen es noch besprechen. Es war nichts Negatives zu sehen, aber wir müssen es noch besprechen.»

Zu Marc Márquez sagt der Franzose dann offen: «Ich habe schon am Donnerstag gesagt, dass er für den Sieg in Frage kommen wird, und ich sage auch heute, dass er um den Sieg wird kämpfen können.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Aragón (16. September):

1. Martin, Ducati, 1:47,402 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,074 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,107

4. Bastianini, Ducati, + 0,181

5. Bagnaia, Ducati, + 0,237

6. Rins, Suzuki, + 0,263

7. Viñales, Aprilia, + 0,276

8. Marc Márquez, Honda, + 0,359

9. Miller, Ducati, + 0,398

10. Marini, Ducati, + 0,491

11. Nakagami, Honda, + 0,509

12. Brad Binder, KTM, + 0,510

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,549

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,600

15. Oliveira, KTM, + 0,640

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,827

17. Bezzecchi, Ducati, + 1,073

18. Alex Márquez, Honda, + 1,119

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,129

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,216

21. Mir, Suzuki, + 1,219

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,286

23. Pol Espargaró, Honda, + 1,341

24. Remy Gardner, KTM, + 1,350

MotoGP-Ergebnis FP1, Aragón:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:48,686 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,012 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,089

4. Nakagami, Honda, + 0,176

5. Zarco, Ducati, + 0,196

6. Bastianini, Ducati, + 0,205

7. Oliveira, KTM, + 0,319

8. Quartararo, Yamaha, + 0,399

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,402

10. Marini, Ducati, + 0,484

11. Marc Márquez, Honda, +0,521

12. Martin, Ducati, + 0,634

13. Miller, Ducati, + 0,636

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,663

15. Viñales, Aprilia, + 0,671

16. Crutchlow, Yamaha, + 0,706

17. Mir, Suzuki, + 0,761

18. Aleix Márquez, Honda, + 0,804

18. Pol Espargaró, Honda, + 0,829

20. Brad Binder, KTM, + 0,956

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,164

22. Gardner, KTM, + 1,563

23. Raúl Fernández, KTM, + 1,626

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,684