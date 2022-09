Maverick Viñales will gewinnen: Keine Hilfe für Aleix

Aprilia-Ass Maverick Vinales war auch am ersten Trainingstag der MotoGP in Aragon schneller als sein Teamkollege Aleix Espargará, spricht über einen möglichen Königskampf gegen seinen Teamkollegen Aleix Espargaró in der

Maverick Viñales beendete den ersten Tag im Motorland Aragon auf Rang 7 der kombinierten Zeitentabelle. Dem Aprilia-RS-GP22-Werksfahrer fehlten auf der spanischen Berg- und Talbahn 0,276 Sekunden auf die Tagesbestzeit von Pramac-Ducati-Mann Jorge Martin. «Die Steigerung ist riesig. Ich habe nie im Leben so eine Steigerung geschafft im Vergleich zum Vorjahr. Es ist eine Sekunde im Vergleich zur Pace im Vergleich zum Vorjahr. Es ist alles sehr gut, auch das Gefühl, wenn ich auf zur Piste komme. Es ist erst der Beginn unserer Zusammenarbeit. Ich fühle mich wirklich stark für die Zukunft.»

«Ich hätte nicht erwartet, dass ich am Nachmittag 1:47er- und niedrige 1:48er-Zeiten über längere Zeit fahren kann. Es war sehr schnell. Es macht auch stolz und happy, wie sie mich behandeln im Team und wie die Leute an mich glauben. Ich mag das alles jeden Tag mehr. Wir sind dabei, ein unglaubliches Niveau zu erreichen, auch als Fahrer», erklärte Maverick, der genau vor einem Jahr in Aragón für Aprilia in der WM debütiert hat, als er den langsamen Italiener Lorenzo Savadori verdrängte.

Dann gab es am Vormittag einen ungeplanten Boxenhalt beim Spanier: «Auf meinem letzten Run war mein Vorderreifen schon sehr kaputt. Dann dachte ich, sie holen mich für einen neuen Reifen in die Box. Sie haben mir dort aber gesagt, das käme erst später. Dann bin ich wieder raus. Ich hatte neue Reifen erwartet, um Druck zu machen. Aber es war die richtige Entscheidung, erst Nachmittag den neuen Reifen zu nehmen. Es waren total verschiedene Verhältnisse. Im FP2 war der Grip besser.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Miller und Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

Dann erklärt Viñales voller Selbstvertrauen: «Es ist früh, aber ich glaube, dass wir hier um den Sieg fahren können, wenn wir gut arbeiten. Ich fühle mich gut und fahre gerne hier in Aragón. Ich will voll pushen. Wir können hier im Vergleich zum Vorjahr ein unglaubliches Resultat einfahren. Die Reifenperformance beim Hinterreifen lässt sehr schnell nach. Es wird deshalb sehr schwer im Rennen. Wir müssen uns heute zusammensetzen und viel arbeiten. Wir hatten schon ein langes Meeting, um zu verstehen, wie sich die Piste am Nachmittag ändert und haben viele Dinge gecheckt.»

Für seinen Teamkollegen Aleix Espargaró (in der WM 33 Punkte hinter Quartararo auf Platz 3) wird Vinales am Sonntag in der letzten Runde nicht Platz machen: «Nein, ich will versuchen zu hier gewinnen. Ich habe eine spezielle Verbindung zu dieser Piste. Ich werde die Chance nutzen, wenn ich sie habe. Ich habe hier in der Moto2 gewonnen. Es ist eine Piste, auf der ich normal sehr schnell bin. Heute habe ich mich sehr gut gefühlt. Aber in der MotoGP war ich hier bisher nie ganz vorne.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Aragón (16. September):

1. Martin, Ducati, 1:47,402 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,074 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,107

4. Bastianini, Ducati, + 0,181

5. Bagnaia, Ducati, + 0,237

6. Rins, Suzuki, + 0,263

7. Viñales, Aprilia, + 0,276

8. Marc Márquez, Honda, + 0,359

9. Miller, Ducati, + 0,398

10. Marini, Ducati, + 0,491

11. Nakagami, Honda, + 0,509

12. Brad Binder, KTM, + 0,510

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,549

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,600

15. Oliveira, KTM, + 0,640

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,827

17. Bezzecchi, Ducati, + 1,073

18. Alex Márquez, Honda, + 1,119

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,129

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,216

21. Mir, Suzuki, + 1,219

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,286

23. Pol Espargaró, Honda, + 1,341

24. Remy Gardner, KTM, + 1,350

MotoGP-Ergebnis FP1, Aragón:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:48,686 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,012 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,089

4. Nakagami, Honda, + 0,176

5. Zarco, Ducati, + 0,196

6. Bastianini, Ducati, + 0,205

7. Oliveira, KTM, + 0,319

8. Quartararo, Yamaha, + 0,399

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,402

10. Marini, Ducati, + 0,484

11. Marc Márquez, Honda, +0,521

12. Martin, Ducati, + 0,634

13. Miller, Ducati, + 0,636

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,663

15. Viñales, Aprilia, + 0,671

16. Crutchlow, Yamaha, + 0,706

17. Mir, Suzuki, + 0,761

18. Aleix Márquez, Honda, + 0,804

18. Pol Espargaró, Honda, + 0,829

20. Brad Binder, KTM, + 0,956

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,164

22. Gardner, KTM, + 1,563

23. Raúl Fernández, KTM, + 1,626

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,684