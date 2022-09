Miguel Oliveira (11.): «Nicht zu optimistisch sein»

Miguel Oliveira stellte seine KTM im Q2 in Aragón direkt hinter Teamkollege Brad Binder in Startreihe 4. Für das Rennen am Sonntag gab sich der Portugiese angriffslustig, gleichzeitig dämpfte er aber die Erwartungen.

KTM ist im MotorLand Aragón gut bei der Musik dabei, beide Werkspiloten schafften es am Samstag auf Anhieb ins Q2. Miguel Oliveira lag nach den drei freien Trainings direkt hinter Teamkamerad Brad Binder an siebter Stelle. «Im FP3 und FP4 haben wir einige Dinge getestet, weshalb wir meine wahre Pace nicht gesehen haben», erklärte der Portugiese seine Strategie und war dabei guter Dinge: «Wir sind auf jeden Fall konkurrenzfähig genug, um in die Top-5 zu fahren.»

Doch im entscheidenden Zeittraining schwächelte der nächstjährige Aprilia-Pilot etwas und landete mit 1,114 sec Rückstand hinter Pole-Setter Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) auf Rang 11. «Im Qualifying hatte ich Probleme mit dem Hinterreifen und in meiner schnellsten Runde stand mir ein langsamer Fahrer im Weg. Außerdem habe ich in der Runde einige Fehler gemacht. Wir hätten etwas schneller sein können, aber Platz 11 ist nicht die schlechteste Ausgangslage», so die Analyse des 27-Jährigen.

In Hinblick auf das 23-Runden-Rennen am Sonntag übte sich der WM-Elfte in Zurückhaltung: «Das Rennen könnte für uns sehr gut laufen, aber wir sollten nicht zu optimistisch sein.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Aragón:

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,069 min

2. Miller, Ducati, 1:46,159 min, + 0,090 sec

3. Bastianini, Ducati, 1:46,313, + 0,244

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:46,590, + 0,521

5. Zarco, Ducati, 1:46,646, + 0,577

6. Quartararo, Yamaha, 1:46,802, + 0,733

7. Bezzecchi, Ducati, 1:46,852, + 0,783

8. Martin, Ducati, 1:46,911, + 0,842

9. Rins, Suzuki, 1:46,912, + 0,843

10. Brad Binder, KTM, 1:46,924, + 0,855

11. Oliveira, KTM, 1:47,183, + 1,114

12. Nakagami, Honda, 1:47,274, + 1,205

Die weitere Startaufstellung:

13. Marc Márquez, Honda, 1:46,909 min

14. Marini, Ducati, 1:47,056

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:47,119

16. Viñales, Aprilia, 1:47,337

17. Alex Márquez, Honda, 1:47,489

18. Pol Espargaró, Honda, 1:47,511

19. Crutchlow, Yamaha, 1:47,541

20. Morbidelli, Yamaha, 1:47,651

21. Fernández, KTM, 1:47,671

22. Gardner, KTM, 1:47,847

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:49,309