Pecco Bagnaia (1./Ducati): «Eine perfekte Runde»

Mit der Pole-Position im Qualifying der MotoGP in Aragón bestätigte Pecco Bagnaia seine derzeitige Top-Form. Dennoch ist der Ducati-Pilot überzeugt, dass das Rennen kein Selbstgänger wird.

Pecco Bagnaia ist der Mann der Stunde. Der Ducati-Werkspilot gewann in Assen, Silverstone, Spielberg und Misano die letzten vier MotoGP-Rennen in Serie und verbesserte sich von WM-Rang 6 auf Platz 2. Seinen Rückstand auf WM-Leader Fabio Quartararo reduzierte der 25-Jährige im selben Zeitraum von 91 auf 30 Punkte.

Und beim Meeting im MotorLand Aragón scheint der Italiener die Serie fortzusetzen. Auf der Rennstrecke, wo er vor einem Jahr seinen ersten MotoGP-Sieg eingefahren hatte, holte er im Qualifying in 1:46,069 min die fünfte Pole-Position der Saison 2022 – 0,3 sec schneller als 2021, als er sich ebenfalls die Pole gesichert hatte.



«Ich bin sehr glücklich mit meiner Rundenzeit, denn ich glaube, das war eine meiner besten Quali-Runden überhaupt – sie war perfekt», grinste Bagnaia. «Meine einzige Sorge war die zweite Kurve, weil der Vorderreifen dort noch etwas zu kalt war. Ich spürte, wie die Front einzuklappen drohte, aber das war der einzige heikle Moment, ansonsten lief alles wie am Schnürchen. In den Trainings habe ich im vierten Sektor etwas Zeit liegen gelassen, nicht aber im Qualifying.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Aragón, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Enea Bastianini & Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Enea Bastianini & Marc Márquez © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia, Jack Miller & Enea Bastianini Zurück Weiter

Viele Piloten klagten über ein schlechtes Grip-Niveau der 5077 Meter langen Piste im spanischen Hinterland.



«Wir machten uns zuerst auch wegen des Grips etwas Sorgen, zumal wir zuletzt in Misano ein besonders hohes Grip-Level hatten. Aber wenn wir uns die Pace mit gebrauchten Reifen und auch im Qualifying anschauen, sind wir schneller als 2021. Ich finde, dass der Grip in diesem Jahr höher ist», meinte der Ducati-Pilot. «Weil es an diesem Wochenende nie regnete, wurde der Grip mit jeder Session besser. Für das Rennen müssen wir abwarten, dann nach dem Rennen der Moto2 ist der Grip normalerweise etwas niedriger, wenn nicht sogar richtig schlecht. Also müssen wir ab der ersten Kurve pushen, um die Reifen auf Temperatur zu bringen.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Aragón (17. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,069 min

2. Miller, Ducati, 1:46,159 min, + 0,090 sec

3. Bastianini, Ducati, 1:46,313, + 0,244

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:46,590, + 0,521

5. Zarco, Ducati, 1:46,646, + 0,577

6. Quartararo, Yamaha, 1:46,802, + 0,733

7. Bezzecchi, Ducati, 1:46,852, + 0,783

8. Martin, Ducati, 1:46,911, + 0,842

9. Rins, Suzuki, 1:46,912, + 0,843

10. Brad Binder, KTM, 1:46,924, + 0,855

11. Oliveira, KTM, 1:47,183, + 1,114

12. Nakagami, Honda, 1:47,274, + 1,205



Die weitere Startaufstellung:

13. Marc Márquez, Honda, 1:46,909 min

14. Marini, Ducati, 1:47,056

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:47,119

16. Viñales, Aprilia, 1:47,337

17. Alex Márquez, Honda, 1:47,489

18. Pol Espargaró, Honda, 1:47,511

19. Crutchlow, Yamaha, 1:47,541

20. Morbidelli, Yamaha, 1:47,651

21. Fernández, KTM, 1:47,671

22. Gardner, KTM, 1:47,847

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:49,309