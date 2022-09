Jorge Martín (8./Pramac): «Kann aufs Podium fahren»

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martín war nach dem Qualifying alles andere als glücklich über seine Platzierung. Beim Aragón-GP soll das Podium den Ärger vom Samstag wettmachen.

Jorge Martín war nach den Ergebnissen am Trainings-Samstag durchaus zufrieden mit der gezeigten Leistung. Im Qualifying zum Aragón-GP ließ der spanische Pramac-Ducati-Fahrer, wenn auch ungewollt, federn und ärgerte sich sichtlich über Platz 8 in der Startaufstellung.

«Der Tag war, bis auf das Qualifying, gut. Ich hatte mir mehr vom Qualifying versprochen, hatte aber mit Getriebeproblemen zu kämpfen. In meinem zweiten Run habe ich hinter Pecco die Front verloren. Ich denke, ich hätte in den Top 5 sein können. Platz acht ist aber nicht das, was ich mir erwartet habe», fasste der 24-Jährige sichtlich enttäuscht zusammen.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Aragón, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Enea Bastianini & Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Enea Bastianini & Marc Márquez © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia, Jack Miller & Enea Bastianini Zurück Weiter

Doch der einfache Rennsieger in der MotoGP betonte, dass «die Pace nicht schlecht» und er deswegen «zuversichtlich» sei, am morgigen Sonntag «auf das Podest fahren zu können.»



Martín will die gewonnenen Erfahrungen aus den «guten Probestarts» nutzen, um «drei oder vier Positionen» gut machen zu können. Aber das morgige Rennen werde sich nicht nur durch Überholmanöver entscheiden, wie er vermerkte: «Jeder muss morgen auf die Reifen achten, weil der Asphalt sehr rau ist. Für mich wird das schwierig, wenn ich nach vorne fahren will, gerade der Vorderreifen macht mir Sorgen.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Aragón:

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,069 min

2. Miller, Ducati, 1:46,159 min, + 0,090 sec

3. Bastianini, Ducati, 1:46,313, + 0,244

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:46,590, + 0,521

5. Zarco, Ducati, 1:46,646, + 0,577

6. Quartararo, Yamaha, 1:46,802, + 0,733

7. Bezzecchi, Ducati, 1:46,852, + 0,783

8. Martin, Ducati, 1:46,911, + 0,842

9. Rins, Suzuki, 1:46,912, + 0,843

10. Brad Binder, KTM, 1:46,924, + 0,855

11. Oliveira, KTM, 1:47,183, + 1,114

12. Nakagami, Honda, 1:47,274, + 1,205



Die weitere Startaufstellung:

13. Marc Márquez, Honda, 1:46,909 min

14. Marini, Ducati, 1:47,056

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:47,119

16. Viñales, Aprilia, 1:47,337

17. Alex Márquez, Honda, 1:47,489

18. Pol Espargaró, Honda, 1:47,511

19. Crutchlow, Yamaha, 1:47,541

20. Morbidelli, Yamaha, 1:47,651

21. Fernández, KTM, 1:47,671

22. Gardner, KTM, 1:47,847

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:49,309