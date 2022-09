Marc Márquez (Honda/13.): «Alu-Schwinge ist besser»

«Ich kann nicht lügen, ich bin im Qualifying mit der Alu-Schwinge gefahren», sagte Marc Márquez in Aragón. Denn er fühlt sich mit dem deutschen Kalex-Fabrikat besser.

Marc Márquez (29) verpasste nach einem turbulenten Samstag mit einem Crash im FP3 (Platz 12) den direkten Aufstieg ins Q2 und kam auch zu Mittag im Qualifying 1 nur auf den dritten Platz; deshalb marschierten nur Aleix Espargaró und Johann Zarco ins Q2 vor. Somit startet der Repsol-Honda-Star bei seinem GP-Comeback nach mehr als drei Monaten vom enttäuschenden 13. Startplatz.

«Heute sind wir wieder auf dem Boden der Realität gelandet», stellte Marc unverblümt fest, als er sich mit 15 Minuten Verspätung den Fragen der Journalisten in der HRC-Hospitality stellte. «Im FP3 haben die Probleme bereits begonnen. Ich habe mich wie gestern in der Früh auch heute am Morgen nicht wohlgefühlt. Ich habe ein paar große Neuerungen für Honda ausprobiert, dann bin ich mit dem besten Motorrad schwer gestürzt. Das Ersatz-Motorrad hat sich nicht so verhalten, wie ich es erwartet habe. Dadurch konnte ich im FP3 meine Zeiten nicht mehr verbessern.»

Márquez weiter: «Im FP4 und im Q1 war ich mit meiner Performance ziemlich happy. Ich hatte mehr Speed, und besonders das Feeling mit dem Bike hat sich in diesen Sessions deutlich verbessert. Wir hatten zwar dieselben Probleme wie immer, aber ich begann besser zu fahren. Im Q1 bin ich mit dem ersten Reifensatz allein 1:46,9 min gefahren. Das war ein gutes Signal, denn in der ersten Saisonhälfte bin ich allein nie auf solche Zeiten gekommen. Mit dem zweiten Reifensatz war es verrückt, es gab zwar nie viel Verkehr, aber dauernd gelbe Flaggen. Bei den Flaggen hatte ich einfach kein Glück, ich war immer an der falschen Stelle. Es ist Tatsache: Wenn du den Speed hast, hast du in solchen. Phasen immer Glück. Wenn der der Speed fehlt, kommt auch kein Glück dazu… Es lässt sich nicht bestreiten: Wir haben weiterhin nicht den Speed der Topfahrer.»

«Wir haben nach dem Freitag-Training alles analysiert und wollten das bestmögliche Motorrad für heute zusammenbauen. Doch dann stand diese Basis heute in der Früh nicht in der Box. Denn es ist momentan wichtig für Honda, dass ich mein Feeling für das Bike wiederfinde, besonders hier im MotorLand. Ich weiß ja, was ich hier brauche, um schnell zu sein. Das ist eine wichtige Piste, auf der man gut neue Sachen ausprobieren kann. Deshalb haben wir für den Samstag ein Konzept für Honda ausgetüftelt, das am Ende nicht funktioniert hat. Aber der Plan von Honda war, das Konzept und die Richtung für 2023 zu verstehen. Gleichzeitig wusste ich, dass das FP3 sehr bedeutsam für das Rennen vom Sonntag sein wird. Wenn du nicht direkt ins Q2 kommst, hast du im Q1 sehr schnelle Gegner. Doch das FP3 war für Honda, das FP4 war für mich.»

Was sagte Marc heute zur neuen Alu-Schwinge von Kalex? «Ich kann nicht lügen. Man sah es ja von außen, ich bin das Quali mit der Aluminium-Schwinge gefahren. Ich fühle mich besser damit. Im FP3 war die Alu-Schwinge in keinem meiner beiden Motorräder eingebaut. Denn da haben wir in eine andere Richtung gearbeitet.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Aragón (17. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,069 min

2. Miller, Ducati, 1:46,159 min, + 0,090 sec

3. Bastianini, Ducati, 1:46,313, + 0,244

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:46,590, + 0,521

5. Zarco, Ducati, 1:46,646, + 0,577

6. Quartararo, Yamaha, 1:46,802, + 0,733

7. Bezzecchi, Ducati, 1:46,852, + 0,783

8. Martin, Ducati, 1:46,911, + 0,842

9. Rins, Suzuki, 1:46,912, + 0,843

10. Brad Binder, KTM, 1:46,924, + 0,855

11. Oliveira, KTM, 1:47,183, + 1,114

12. Nakagami, Honda, 1:47,274, + 1,205



Die weitere Startaufstellung:

13. Marc Márquez, Honda, 1:46,909 min

14. Marini, Ducati, 1:47,056

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:47,119

16. Viñales, Aprilia, 1:47,337

17. Alex Márquez, Honda, 1:47,489

18. Pol Espargaró, Honda, 1:47,511

19. Crutchlow, Yamaha, 1:47,541

20. Morbidelli, Yamaha, 1:47,651

21. Fernández, KTM, 1:47,671

22. Gardner, KTM, 1:47,847

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:49,309