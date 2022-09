MotoGP-Kalender 2023 mit saftigen Überraschungen

Saisonstart in Portimáo, Aragón im Mai, Catalunya im September, dazu womöglich ein Kasachstan-GP im Juli und der Katar-GP im November: Der GP-Kalender 2023 ist gewöhnungsbedürftig.

Schon 2021 waren zum ersten Mal in der GP-Geschichte 21 Motorrad-Grand Prix geplant, aber der KymiRing-Event wurde ersatzlos gestrichen. Für 2023 werden wieder 21 Grand Prix ins Programm genommen – mit Kasachstan.

Der Motorrad-GP-Kalender wird für nächsten Jahr in einigen Belangen kräftig umgekrempelt. So wird erstmals seit 2007 der Saisonstart nicht auf dem Losail Circuit in Doha/Katar stattfinden, weil dort die Boxenanlage bei Start/Ziel auf die gegenüberliegende linke Fahrbahnseite verlegt wird, damit für die Formel 1 im bisherigen Fahrerlager ein riesiges VIP-Village aufgebaut werden kann. Die Formel 1 wird dann ab 2023 (Rennen am 8. Oktober) zehn Jahre lang in Katar auftreten.

Statt in Doha wird der MotoGP-Saisonauftakt 2023 erstmals in Portimão abgewickelt; der Termin steht mit 26. März fest. Danach geht es nach Termas de Río Hondo (Argentinien) und Texas. Das Oster-Wochenende vom 9. April wird rennfrei gehalten. Argentinien wird deshalb am 2. April stattfinden, Texas am 16. April.

Danach kehrt der GP-Tross für Jerez (30. April) nach Europa zurück, dann stehen die Rennen inklusive der Dutch-TT in Assen (26. Juni) in der üblichen Reihenfolge auf dem Kalender. Mit einer Ausnahme: Catalunya wechselt den Termin mit Aragón, weil die Formel 1 am 4. Juni in Montmeló gastieren wird.

Da die bisherigen KymiRing-Betreiber inzwischen 25 Millionen Schulden angehäuft haben und der Grand Prix schon dreimal abgesagt werden musste, ist die Rückkehr des Finnland-GP in den Kalender 2023 kein Thema mehr, obwohl inzwischen ein neuer Investor gefunden wurde.

Die Dorna hatte den Finnen ein Ultimatum gestellt: Wenn bis 20. September 2022 nicht alle von der FIM, IRTA und Dorna geforderten Umbauten definitiv erledigt sind, wird KymiRing nicht in den GP-Kalender 2023 aufgenommen.

Da die Bauarbeiten seit Monaten stillstehen, wurde Finnland schon vor Wochen abgehakt.

Am 9. Juli könnte aber erstmals ein Kasachstan-GP auf dem Sokol Circuit stattfinden. Die Kasachen wollten schon im vergangenen Sommer für den kurzfristig abgesagten KymiRing-GP einspringen. Doch die Vorbereitungszeit von vier Wochen reichte natürlich hinten und vorne nicht aus.

Rennstrecken-Architekt Ing. Hermann Tilke berichtete, er habe seit drei Jahren keinen Kontakt mit den Kasachen, denen offenbar bisher das Geld für die Fertigstellung der nötigen Infrastruktur für eine Grade-A-Homologierung der FIM fehlt.

Jetzt soll der neue Regierungschef der ehemaligen Sowjetrepublik den Sokol Circuit inspizieren und genug Geld für die Instandsetzung freigeben. Der 49-jährige Alichan Smailow hat nach 30 Jahren den umstrittenen Diktator Nusultan Nasarbajew abgelöst; sein Name bedeutet auf Deutsch «Großer Herrscher». Smailow wurde 1972 in Hauptstadt Almaty geboren, die bald wieder Astana heißen soll Er wurde im Januar 2022 zum neuen kasachischen Ministerpräsidenten gemacht.

Kasachstan würde als Übersee-Rennen gelten und das Material mit Luftfracht befördert, denn der Landweg führt über Russland, die Distanz von München zur Rennstrecke betrüge unzumutbare 6230 km. Wegen des Ukraine-Kriegs kann Russland wegen der Sanktionen sowieso nicht befahren werden.

Erstmals seit 2010 der WM-Lauf im MotorLand Aragón ins Frühjahr verlegt. Denn am 4. Juni 2023 findet der Formel-1-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. Deshalb wurde der MotoGP-Event in Aragonien mit jenem von Montmeló getauscht und der Barcelona-MotoGP-Event in den September verlegt.

Problematisch ist für die Dorna vorläufig noch die Termingestaltung für die Rennen in Asien, Australien und im Mittleren Osten im September, Oktober und November. Denn es existiert zwar ein provisorischer Formel-1-Kalender, der sich jedoch ändern kann. Und MotoGP und Formel 1 können und wollen im Herbst nicht in denselben Zeitzonen auftreten.

Bei den Rennen Mandalika und Buriram ist noch nicht festgelegt, welcher Grand Prix zuerst stattfinden wird. Die beiden Grand Prix werden an aufeinanderfolgenden Wochenende durchgeführt, weil das Material dann mit Trucks und Fähren kostensparend von einem Schauplatz zum anderen transportiert werden kann.

Falls Kasachstan in den nächsten Tagen verbindlich zusagt, alle Anforderungen der Dorna, IRTA und FIM zu erfüllen, wird das Rennen ins GP-Programm 2023 aufgenommen. Falls das nicht klappt, werden nur 20 Grand Prix abgewickelt.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta wird auf dem Flug nach Japan in Indien Station machen, weil die Betreiber des Buddh Circuits Interesse an der MotoGP zeigen. Aber wegen der strengen Zollvorschriften ist es für große Motorsport.Veranstaltungen fast unmöglich, in Indien Station zu machen. Deshalb ist die Formel 1 dort wieder verschwunden, die Superbike-WM hat den geplanten Event auch nie durchgeführt.

Der provisorische GP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien

14. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Aragón/Spanien

05. Juni: Mugello/Italien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan (fraglich)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien

10. September: Misano/Italien

24. September: Sepang/Malaysia

01. Oktober: Motegi/Japan

09. Oktober: Phillip Island/Australien

22. Oktober: Buriram/Thailand

29. Oktober: Mandalika/Indonesien

12. November: Doha/Katar

19. November: Valencia/Spanien