Japan-GP in Motegi vom nächsten Sonntag ist fraglich

Für das kommende Wochenende ist der GP von Japan geplant. Aber wegen eines Taifuns muss der Event eventuell in letzter Minute abgesagt werden.

Mit Geoff Dixon befindet sich der erste IRTA-Funktionär seit gestern bereits auf dem Weg nach Japan. Es war immer klar, dass die Zeit für die Luftfracht von Aragón von Motegi knapp wird. Deshalb wurde im Frühjahr bereits das Freitag-Training abgesagt, nachdem sich auch die Fracht von Indonesien nach Argentinien um einen Tag verspätet hatte, weil zwei Flugzeuge technischen Pannen hatten, weshalb das Freitag-Training in Las Termas gestrichen werden musste.

Jetzt wird Japan von einer Taifun-Warnung bedroht. Die vier Boeing-747-Fracht-Jumbos der Dorna werden eventuell nicht wie geplant in Osaka/Japan landen können. Deshalb wird jetzt in Aragón hektisch beratschlagt, was getan werden könnte. Die Teammitglieder sollten alle am Montag oder Dienstag abfliegen. Sie machen sich jetzt Sorgen, ob sie irgendwo in Asien bei einer Zwischenlandung stranden könnten.

Die Funktionäre von Dorna, IRTA und FIM müssen bis heute am Nachmittag wissen, ob eine Chance besteht, das Material rechtzeitig nach Japan zu bringen. Eine Woche später ist der Thailand-GP in Buriram (2. Oktober) geplant.

Momentan wird bei der Dorna und IRTA fieberhaft diskutiert, es werden Erkundigungen eingezogen und Wetterberichte studiert.

Im «worst case» musst der Japan-GP wegen höherer Gewalt abgesagt werden, der auch in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden konnte – wegen Corona.

Der MotoGP-Event auf dem Twin Ring Motegi fand erstmals 1999, statt, damals noch als Pazifik-GP. 2010 musste der japanische WM-Lauf wegen des Vulkanausbruchs in Island vom April in den Herbst verlegt werden, ein Jahr später wegen der Atomreaktor-Katastrophe in Fukushima.

Und 2013 konnte in Motegi das Samstag-Training wegen einer Taifunwarnung, Dauerregens und Nebel nicht durchgeführt werden.