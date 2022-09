Cal Crutchlow: Warum bin ich hierher zurückgekommen?

Der Brite Cal Crutchlow zeigte bei seiner Rückkehr in die MotoGP-WM eine fehlerlose Leistung, erlebte seltsame Momente, durfte sich auf Anhieb über WM-Punkte freuen und war sogar bester Yamaha-M1-Fahrer.

MotoGP-Rückkehrer Cal Crutchlow profitierte am Sonntag in Aragón vom Anfangs-Chaos und fuhr nach Startplatz 19 plötzlich auf Rang 12. Der bald 37-jährige Brite holte am Ende nach einem tadellosen Rennen für das WithU Yamaha RNF Team auf Anhieb WM-Punkte bei seinem ersten Start als Ersatzmann für den zurückgetretenen Andrea Dovizioso.

Auch Cals Tochter Willow war nach dem Rennen bester Laune. «Ich dachte ohnehin, ich könnte hier bester Yamaha-Fahrer sein», sagte Crutchlow etwas süffisant mit einem breiten Grinsen. «Okay, früher wäre ich für P14 gar nicht zu einem Rennen gekommen. In Summe gesehen sind wir recht happy. Ich bin ein Jahr lang kein Rennen gefahren. 20 Sekunden hinter dem Sieger sind viel, aber ich habe fünf Sekunden gleich in der ersten Runde verloren. Ich denke, ich war gesamt gesehen um zwölf Sekunden schneller als 2021.»

«Wir können nicht wirklich kämpfen. Es ist sehr schwer, wenn man hinter einem Fahrer ist. Es ist kein Yamaha-Kurs», weiß der Yamaha-Testfahrer. «Es ist sehr schwer, in der letzten Kurve die Richtung zu machen. Es fühlt sich an, als würde der Grip hinten den Grip vorne neutralisieren. Am Ausgang springt das Bike dann heraus aus der Kurve und das Hinterrad dreht stark durch – wir fahren weite Wege. Wir müssen aber happy sein, auch das Team ist happy.»

«Aber ehrlich gesagt: Nach der ersten halben Runde dachte ich, warum bin ich hierher zurückgekommen. Leute fliegen überall durch die Luft! Ich ging voll in die Bremse, damit ich den Helmvisieren ausweichen konnte. Ich dachte, was passiert jetzt. Ich habe dann Fabios Bike gesehen. Ich war mir jedenfalls sicher, dass es eine rote Flagge geben wird.»

«Dann rutschte Taka plötzlich auf der Piste, ich musste einen Stoppie hinlegen», fuhr Cal fort. «Ich dachte, was passiert als nächstes – ich war nicht wirklich bereit dafür. Es waren überall Bikes, ich konnte nichts sehen. Remy [Gardner] und Darryn [Binder] hätten mich dann fast erwischt. Ich war in der Mitte der Piste und musste nach rechts. Ich war happy mit meinem Start, aber ich war so weit hinten.»

MotoGP-Ergebnis, Aragón (18. September):

1. Bastianini, Ducati, 23 Rdn. in 41:35,462 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,042 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,139

4. Brad Binder, KTM, + 6,379

5. Miller, Ducati, + 6,964

6. Martin, Ducati, + 12,030

7. Marini, Ducati, + 12,474

8. Zarco, Ducati, + 12,655

9. Rins, Suzuki, + 12,702

10. Bezzecchi, Ducati, + 16,150

11. Oliveira, KTM, + 17,071

12. Alex Márquez, Honda, + 18,463

13. Viñales, Aprilia, + 18,730

14. Crutchlow, Yamaha, + 20,090

15. Pol Espargaró, Honda, + 27,588

16. Gardner, KTM, + 28,805

17. Morbidelli, Yamaha, + 30,422

18. Darryn Binder, Yamaha, + 31,330

19. Di Giannantonio, Ducati, + 31,595

20. Raúl Fernández, KTM, + 36,160

– Marc Márquez, Honda, 22 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, erste Runde nicht beendet

– Fabio Quartararo, Yamaha, erste Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen):

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 163. 5. Miller 134. 6. Zarco 133. 7. Brad Binder 128. 8. Rins 108. 9. Martin 104. 10. Viñales 104. 11. Oliveira 95. 12. Marini 91. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 74. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 43. 18. Alex Márquez 39. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2. 26. Crutchlow 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 346 Punkte. 2. Aprilia 217. 3. Yamaha 213. 4. KTM 161. 5. Suzuki 134. 6. Honda 100.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 335 Punkte. 2. Aprilia Racing 298. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 237. 5. Red Bull KTM Factory 223. 6. Gresini Racing 186. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Repsol Honda 105. 10. LCR Honda 85. 11. WithU Yamaha RNF 27. 12. Tech3 KTM Factory 17.