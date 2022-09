Classic-GP in Assen mit Agostini, Read, Braun und Co.

Am vergangenen Wochenende fand auf dem TT Circuit in Assen ein legendäres Treffen mit klassischern Rennmotorrädern statt. Mit dabei waren auch die großen Stars wie Giacomo Agostini, Phil Read oder Dieter Braun.

Rekordweltmeister Giacomo Agostini war der große Star beim Classic-GP auf dem TT Circuit in Assen am vergangenen Wochenende. Der Italiener, der mittlerweile 80 Jahre alt ist, nimmt in diesem Jahr sämtliche Klassik-Veranstaltungen mit. Der Italiener startete unter anderem beim Sachsenring Classic, beim Rupert Hollaus Gedächtnisrennen auf dem Red Bull Ring und beim Solitude Revival.

Nun fügte er auch den Classic-GP in der «Cathedral of Speed» zu seinem vollgepackten Jahresprogramm hinzu, denn er war das Zugpferd in der «Motorcycle Legends Show» in Assen.

Der Yamaha Racing Heritage Club sorgte für großartige Momente auf dem TT Circuit, denn eine ganze Kollektion historischer GP-Rennmotorräder wurde auf der Strecke gezeigt. Dabei waren auch die Weltmeister Phil Read, Dieter Braun und Carlos Lavado im Einsatz.

Obwohl zeitweise starke Regenschauer dafür sorgten, dass beinahe klassisches Assen-Wetter anzutreffen war, kamen Tausende Fans an die Rennstrecke. Neben dem Motorradaufgebot gab es auch eine Menge aus dem Automobilbereich zu bewundern.