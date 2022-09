Zeitplan Japan-GP: Frühaufsteher sind im Vorteil

Nach dem Aragón-GP am vergangenen Wochenende geht es bereits am Freitag weiter mit dem MotoGP-Event in Motegi. Aber aufgepasst: Es gibt einen stark veränderten Zeitplan!

Weil die Zeit vom Aragón-GP bis zum nächsten Rennen in Japan knapp ist, wurde bereits vor Monaten entschieden, dass am Freitagmorgen auf dem Twin Ring Motegi noch kein Training gefahren wird. Entsprechend werden in allen WM-Klassen weniger Trainings abgehalten, in ungewohnter Reihenfolge: Moto3 vor Moto2, anschließend die MotoGP.

Die kombinierten Zeiten aus FP1 und FP2 entscheiden über den Einzug in die Qualifyings. In der MotoGP-Klasse ersetzt das dritte freie Training das FP4 – es geht also um nichts.

Zuletzt war die Motorrad-WM 2019 in Motegi zu Gast, denn durch die Corona-Pandemie wurden die meisten Übersee-Rennen nicht ausgetragen. Der Twin Ring Motegi ist 4.8 km lang, hat sechs Linkskurven und acht Rechtskurven. Die längste Gerade misst 762 Meter. In der MotoGP-Klasse wird das Rennen über 25 Runden ausgetragen, das entspricht einer Distanz von 115,2 km.

Yamaha-Star Fabio Quartararo kommt als Führender zum Ersten der vier Überseerennen, doch der Franzose kam beim letzten Rennen in Spanien nur wenige Kurven weit. Ein Sturz verhinderte ein Ergebnis in den Punkten, außerdem erlitt der Weltmeister Verbrennungen und Prellungen am Oberkörper – wird er in Motegi fit sein? Pecco Bagnaia ist der erste Verfolger, durch Platz 2 in Aragón verkürzte er den Rückstand auf zehn WM-Zähler. Auch Aleix Espargaró (Aprilia) liegt nur 17 Punkte hinter Quartararo.

In der Moto2-Klasse liegt Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) in Führung, doch sieben Punkte hinter dem Spanier lauert der Japaner Ai Ogura auf seine Chance. Bei seinem Heimspiel möchte der Fahrer vom Honda Team Asia seinen Fans eine starke Vorstellung bieten. Aron Canet liegt auf Platz 3 bereits 37 Punkte hinter Fernández.

Durch seinen Moto3-Sieg in Aragón hat Izan Guevara (GASGAS Aspar) bereits 29 Zähler Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Garcia. Der WM-Führende kann in Motegi einen Grundstein für seinen ersten Titelgewinn in der Weltmeisterschaft legen. Honda-Pilot Dennis Foggia liegt auf Position 3.

Zeitplan für den «Motul Grand Prix of Japan» 2022 (MESZ):

Freitag, 23. September

06.15 – 06.55 Uhr: Moto3, FP1

07.10 – 07.50 Uhr: Moto2, FP1

08.05 – 09.20 Uhr: MotoGP, FP1



Samstag, 24. September

02.00 – 02.40 Uhr: Moto3, FP2

02.55 – 03.35 Uhr: Moto2, FP2

03.50 – 04.35 Uhr: MotoGP, FP2



05.35 – 05.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

06.00 – 06.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

06.30 – 06.45 Uhr: Moto2, Qualifying 1

06.55 – 07.10 Uhr: Moto2, Qualifying 2

07.25 – 07.55 Uhr: MotoGP, FP3

08.05 – 08.20 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

08.30 – 08.45 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 25. September

03.00 – 03.10 Uhr: Moto3, Warm-up

03.20 – 03.30 Uhr: Moto2, Warm-up

03.40 – 04.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

05.00 Uhr: Moto3, Rennen (20 Runden)

06.20 Uhr: Moto2, Rennen (22 Runden)

08.00 Uhr: MotoGP, Rennen (24 Runden)