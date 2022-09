Johann Zarco: «Ich habe das Motorrad, um zu gewinnen»

In seinem sechsten MotoGP-Jahr wartet Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco noch immer auf den ersten Sieg in der Königsklasse. Dass er seit 2018 nicht in Motegi war, will er dabei nicht überbewerten.

Die Corona-Pandemie verhinderte 2020 und 2021 eine Austragung des Japan-GP, nun ist der MotoGP-Tross zurück in Motegi. Johann Zarco, der dort 2015 mit einem Sieg seinen ersten Moto2-Titel besiegelte, wird am Freitag also erstmals mit einer Ducati auf den Twin Ring gehen. «Ich will einfach Spaß haben auf dieser Strecke. Für mich sind es drei Saisons, in denen ich nicht hier war», erinnerte der 32-jährige Franzose.

Denn 2019 trennten sich die Wege von KTM und Zarco frühzeitig. Der zweifache Moto2-Weltmeister wurde damals auf der RC16 ab dem Aragón-GP von Mika Kallio ersetzt. Erst für die letzten drei Rennen kehrte Zarco dann als Ersatzmann auf Nakagamis LCR-Honda in das Renngeschehen zurück.

Inzwischen bestreitet Zarco seine dritte Saison auf der Pramac-Ducati. «Ich kenne die Ducati recht gut, bin aber noch dabei, mich selbst auf der Ducati zu verbessern», hielt er fest. «Ich werde also einfach auf die Strecke gehen und Spaß haben. Bei allem, was die Ducati seit zwei Jahren und bis heute gezeigt haben, was sich in diesem Jahr wieder bestätigt hat, werden wir konkurrenzfähig sein. Ich habe ein Motorrad, um hier zu gewinnen.»

Dass die Rückkehr nach Motegi nach der langen Pause Auswirkungen auf die Kräfteverhältnisse haben wird, bezweifelt Zarco. «Ich glaube, dass wir mehr die Situation in der WM sehen werden, als wirklich etwas anderes. Auch wenn wir nach drei Jahren zum ersten Mal wieder hier sind, haben wir die Pace dieser Saison. Wenn wir viele Rennen hintereinander fahren, wie es jetzt der Fall ist, steigst du auf das Motorrad und bist bereit dafür. Ich glaube nicht, dass wir viele Überraschungen sehen werden.»

«Wir unterbieten die Rundenzeiten so ziemlich überall. Wenn die Bedingungen das Wochenende über gut sind, werden wir mit Sicherheit schnell sein», ist Zarco überzeugt.

MotoGP-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen):

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 163. 5. Miller 134. 6. Zarco 133. 7. Brad Binder 128. 8. Rins 108. 9. Martin 104. 10. Viñales 104. 11. Oliveira 95. 12. Marini 91. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 74. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 43. 18. Alex Márquez 39. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2. 26. Crutchlow 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 346 Punkte. 2. Aprilia 217. 3. Yamaha 213. 4. KTM 161. 5. Suzuki 134. 6. Honda 100.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 335 Punkte. 2. Aprilia Racing 298. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 237. 5. Red Bull KTM Factory 223. 6. Gresini Racing 186. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Repsol Honda 105. 10. LCR Honda 85. 11. WithU Yamaha RNF 27. 12. Tech3 KTM Factory 17.