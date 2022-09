Brad Binder (KTM/2.): «Das war anstrengend»

Red Bull KTM gelang in Japan mit Brad Binder die Rückkehr auf das MotoGP-Podium. Auch Miguel Oliveira (Platz 5) lieferte eine starke Vorstellung ab.

«Ich bin extrem glücklich mit diesem Podestplatz heute», frohlockte Brad Binder. «Ich habe von Beginn des Rennens bis zum Ende so hart gekämpft wie möglich. Ganz am Anfang hatte ich etwas Mühe mit dem harrten Hinterreifen», schilderte Brad, obwohl er in der Startkurve vor Marc Márquez in Führung gegangen war.»

«Es dauerte dann eine Weile, bis ich genug Vertrauen gefunden habe, besonders auf der linken Reifenseite. Ich habe also in der Anfangsphase viel Zeit verloren. Aber mit Fortdauer des Rennens und je mehr Runden ich abgespult habe, desto mehr Vertrauen habe ich bekommen. Ich habe nachher meine Bremspunkte besser einteilen können. So konnte ich bis zum Finish pushen. Ich muss meinem Team ein großes ‘Dankeschön’ sagen. Denn sie haben die perfekte Reifenwahl für mich getroffen. Ich bin sooo happy.»

Der Red Bull-KTM-Werkspilot schaffte erstmals seit dem zweiten Platz in Doha/Katar beim Saisonstart im März einen Podestplatz, er rückte in der Fahrer-WM vor Johann Zarco auf den sechsten Platz vor.

Binder musste sich in den letzten Runden gewaltig anstrengen, um Jorge Martin (Pramac Ducati) noch von Platz 2 zu verdrängen. «Das war anstrengend. Manchmal habe ich etwas Zeit wettgemacht, dann ist mir ein Fehler passiert. Dieses Vorgehen hat sich mehrmals wiederholt. Es war sooo schwierig. Aber ich bin gerade noch rechtzeitig an sein Hinterrad herangekommen. Ich wusste, ich muss mein Manöver in der letzten Runde in der ersten Kurve machen, um auf den geraden vorne zu sein. Das Überholmanöver ist gelungen, und nachher konnte ich den kleinen Vorsprung ins Ziel bringen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie happy ich über die Rückkehr auf das Podium bin.»

MotoGP-Ergebnis, Motegi (25. September):

1. Miller, Ducati, 24 Rdn in 42:29,174 min

2. Brad Binder, KTM, + 3,409 sec

3. Martin, Ducati, + 4,136

4. Marc Márquez, Honda, + 7,784

5. Oliveira, KTM, + 8,185

6. Marini, Ducati, + 8,348

7. Viñales, Aprilia, + 9,879

8. Quartararo, Yamaha, + 10,193

9. Bastianini, Ducati, + 10,318

10. Bezzecchi, Ducati, + 16,419

11. Zarco, Ducati, + 16,586

12. Pol Espargaró, Honda, + 17,456

13. Alex Márquez, Honda, + 18,219

14. Morbidelli, Yamaha, + 19,012

15. Crutchlow, Yamaha, + 19,201

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 25,473

17. Di Giannantonio, Ducati, + 27,006

18. Raúl Fernández, KTM, + 29,374

19. Gardner, KTM, + 29,469

20. Nakagami, Honda, + 43,294

– Bagnaia, Ducati, 1 Runde zurück

– Rins, Suzuki, 10 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Tsuda, Suzuki, 13 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 15 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 16 von 20 Rennen):

1. Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 170. 5. Miller 159. 6. Brad Binder 148. 7. Zarco 138. 8. Martin 120. 9. Viñales 113. 10. Rins 108. 11. Oliveira 106. 12. Marini 101. 13. Bezzecchi 80. 14. Mir 77. 15. Marc Márquez 73. 16. Pol Espargaró 47. 17. Nakagami 46. 18. 18. Alex Márquez 42. 19. Morbidelli 28. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

Ducati 371 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 226. 3. Yamaha 221. 4. KTM 181. 5. Suzuki 134. 6. Honda 113.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 360 Punkte. 2. Aprilia Racing 307. 3. Prima Pramac Racing 258. 4. Red Bull KTM Factory 254. 5. Monster Energy Yamaha 247. 6. Gresini Racing 193. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 88. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 17.