Warum der MotoGP-Kalender 2023 verspätet kommt

In Portimão wird am 26. März um Punkte gekämpft

Weil sich bisher zu viele unerwünschte Terminkollisionen mit der Formel 1 anbahnen, muss die Dorna weiter verhandeln und manche MotoGP-Termine verschieben.

Der offizielle Motorrad-GP-Kalender könnte vom Motorrad-Weltverband FIM bereits in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Aber die Festlegung der Termine wird für die Verantwortlichen der Dorna immer schwieriger, deshalb befindet sich das Programm für die Übersee-Events nach dem Misano-GP vom 10. September immer noch in Schwebe.

Die Dorna will keine Terminüberschneidungen mit der Formel-1-WM, weil viele TV-Sender die Rechte für Formel 1 und MotoGP haben und außerdem sowieso zeitliche Kollisionen vermieden werden sollen, zumindest in identischen Zeitzonen, zum Beispiel in Asien. Die Vermeidung von Kollisi0nen wird aber immer komplizierter, weil in der Formel 1 die Anzahl von Rennen auf 24 steigt, in der MotoGP auf womöglich 21.

Deshalb haben die Promoter in Asien und Australien bisher keine verbindlichen Termine für 2023 erhalten und beim provisorischen Plan kann es ab Mitte September noch zu Veränderungen kommen.

Auch die Terminkollision zwischen MotoGP in Jerez und der Formel 1 in Baku (Aserbeidschan) vom 30. April soll vermieden werden. Hier gibt es Gespräche zwischen Liberty Media und Dorna; Formel-1-Chef Stefano Domenciali ist offenbar gesprächsbereit.

Sonst müsste Texas eventuell auf das Oster-Wochenende (9. April) verlegt werden und Jerez auf den 23. April.

Was den MotoGP-Herbst betrifft, so wird der Formel-1-GP in Suzuka/Japan am 24. September 2023 stattfinden. An diesem Wochenende wurde diesmal der MotoGP-Event in Motegi abgewickelt, deshalb muss die Dorna die Reihenfolge der WM-Läufe umkrempeln und außerdem müssen mit Mandalika (fand 2022 im April statt) und Doha (stand seit 2007 immer als Auftakt im März oder April im Kalender) zwei zusätzliche Rennen in den Herbst verfrachtet werden.

Der Australien-GP soll aber auf Wunsch des Promoters nicht im September stattfinden, sondern später im Oktober, weil dann im australischen Frühling die Temperaturen steigen.

Die Veranstalter in Thailand und Indonesien wissen bisher nicht, ob ihre Grand Prix am 22. oder 29. Oktober abgewickelt werden oder umgekehrt. Sie sollen auf jeden Fall an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden durchgeführt werden, damit das Material mit Trucks und Fähren transportiert werden kann.

Denn in Doha wird die Boxenanlage auf der Zielgeraden nach links verlegt und die Haupttribüne nach rechts dahinter wird das bisherige Fahrerlager wegen der Formel 1 als riesiges VIP Village gestaltet.

Deshalb wird der Saisonauftakt erstmals in Portimão/Portugal stattfinden.

Der GP von Aragonien wird in den Mai verlegt, weil am 4. Juni die Formel 1 in Catalunya auftritt und deshalb der Barcelona-MotoGP-Events erstmals in den September verschoben werden musste.

Ob im Juli der Kasachstan-GP stattfinden kann, ist fraglich. «Die Verhandlungen sind noch im Gang», war beim Japan-GP bei den Dorna-Managern zu hören.

Der provisorische MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas (F1 China)

30. April: Jerez/Spanien (F1 Baku)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Aragón/Spanien

04. Juni: Mugello/Italien (F1 in Catalunya)

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan? (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Monza)

10. September: Misano/Italien

24. September: Sepang/Malaysia (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

08. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Katar)

22. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Texas)

29. Oktober: Mandalika/Indonesien (F1 Mexiko)

12. November: Doha/Katar

19. November: Valencia/Spanien (F1 Las Vegas am 18.11.)