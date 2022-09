Alex Rins (Suzuki/9.): «Bin zweimal fast gestürzt»

Suzuki-Ass Alex Rins konnte sich am Freitagnachmittag in Buriram nicht mehr steigern. Er erklärt die Gründe dafür und die Aussichten für den MotoGP-Samstag in Thailand.

Alex Rins war auf dem Chang International Circuit einer jener Fahrer, die ihre Zeit am Nachmittag nicht verbessern konnten. Der Spanier schaffte als Neunter aber dennoch in den Top-10, was für den Samstagvormittag schon sehr wichtig sein könnte hinsichtlich der direkten Zulassung zum Q2.

«Die Pistenverhältnisse waren am Nachmittag etwas schwieriger», stellte der Spanier fest. «Wir haben mit dem weichen Hinterreifen gestartet aus dem FP1. Es sieht recht gut aus, der Verschleiß war nicht so arg. Wir haben dann etwas Neues mit der Gabel probiert. Ich wäre dann in zwei, drei Kurven fast gestürzt. Dann bin ich sofort in die Box um es zu ändern. Das hat uns den Rhythmus genommen.»

«Später haben wir den neuen weichen Reifen genommen. Ich war dann in einer größeren Gruppe. Es war auch mein Fehler, weil ich das Gas zugedreht habe. Wir haben ein wenig gespielt, daher haben wir auch unsere Zeit nicht verbessern können. Wenn es am Samstag nicht regnet, dann haben wir etwas Spielraum, um die Zeit zu verbessern. Am Vormittag auf meiner schnellsten Runde war ich in der letzten Kurve etwas weit, da habe ich wohl ein Zehntel liegen gelassen.»

Rins grübelt: «Vielleicht hat der starke Regen etwas ausgemacht für das FP2, es war der Grip dann irgendwie anders. Wenn man einen gebrauchten Reifen vom Vormittag am Nachmittag zu Beginn nimmt, muss man kurz aufpassen, okay. In den ersten Kurven ist es da gefährlich.»

«Am Freitagnachmittag hat dieser Prozess aber zwei Runden gedauert, bis ich das Gas voll aufdrehen und die Performance hatte. Ich habe mit einigen Fahrern gesprochen, sie hatten dasselbe Problem. Am Vormittag habe ich mich gut gefühlt, ich hatte eine gute Pace und wenig durchdrehende Reifen. Wir waren jetzt ja einige Jahre nicht hier, das Grip-Niveau ist aber nicht schlecht.»

Zu seinem Aushilfs-Teamkollegen Danilo Petrucci sagt Rins: «Es ist für Danilo nicht leicht, er kommt aus einer anderen Meisterschaft von einem ganz anderen Motorrad. Es gibt aber Kurven, in denen er recht konkurrenzfähig ist.»

MotoGP, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (30.9.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marc Márquez, Honda, + 0,242

5. Quartararo, Yamaha, + 0,274

6. Miller, Ducati, + 0,307

7. Marini, Ducati, + 0,313

8. Oliveira, KTM, + 0,327

9. Rins, Suzuki, + 0,360

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,484

11. Bastianini, Ducati, + 0,509

12. Crutchlow, Yamaha, + 0,600

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,683

15. Viñales, Aprilia, + 0,715

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,723

17. Pol Espargaró, Honda, + 0,726

18. Brad Binder, KTM, + 0,778

19. Alex Márquez, Honda, + 0,832

20. Gardner, KTM, + 1,044

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

23. Nagashima, Honda, + 1,646

24. Petrucci, Suzuki, + 2,425

MotoGP-Ergebnis FP2, Buriram:

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marini, Ducati, + 0,313

5. Oliveira, KTM, + 0,327

6. Marc Márquez, Honda, + 0,433

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

8. Quartararo, Yamaha, + 0,680

9. Bastianini, Ducati, + 0,682

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,683

11. Viñales, Aprilia, + 0,715

12. Rins, Suzuki, + 0,807

13. Brad Binder, KTM, + 0,821

14. Alex Márquez, Honda, + 0,832

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,874

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,896

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,027

18. Miller, Ducati, + 1,049

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,370

22. Nagashima, Honda, + 1,646

23. Gardner, KTM, + 1,685

24. Petrucci, Suzuki, + 2,609

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram:

1. Marc Márquez, Honda, 1:30,523 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,032 sec

3. Miller, Ducati, + 0,065

4. Marini, Ducati, + 0,098

5. Rins, Suzuki, + 0,118

6. Bagnaia, Ducati, + 0,223

7. Oliveira, KTM, + 0,233

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,242

9. Bastianini, Ducati, + 0,267

10. Martin, Ducati, + 0,319

11. Crutchlow, Yamaha, + 0,358

12. Zarco, Ducati, + 0,462

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,481

14. Pol Espargaró, Honda + 0,484

15. Brad Binder, KTM, + 0,536

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,564

17. Viñales, Aprilia, + 0,637

18. Bezzecchi, Ducati, + 0,707

19. Gardner, KTM, + 0,802

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,028

21. Alex Márquez, Honda, + 1,132

22. Petrucci, Suzuki, + 2,183

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,426

24. Nagashima, Honda, + 2,550