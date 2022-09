Marc Márquez (Honda/4.): Die Rückkehr des Superstars

Repsol-Honda-Star Marc Márquez holt auch in Buriram für Honda die Kastanien aus dem Feuer. Inzwischen ist er für die Gegner wieder zu einem Zugpferd geworden. «Wir machen Fortschritte», freute sich Marc.

Bestzeit nach Sturz im Turn 3 im ersten Training, dann Rang 4 in der Tagesgesamtwertung mit nur 0,242 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Johann Zarco (Pramac Ducati), das war das Fazit des Japan-GP-Vierten Marc Márquez auf der Repsol-Honda beim WM-Lauf auf dem Chang International Circuit in Buriram (Thailand), wo der Spanier 2018 und 2019 gewonnen hat, ehe der Grand Prix wegen Corona zweimal abgesagt wurde.

«Ich bin sehr glücklich mit dem heutigen Tag, denn unser Hauptziel bei meiner Rückkehr war, die Fortschritte von Rennen zu Rennen zu spüren», meinte der 59-fache MotoGP-Sieger. «Und das habe ich in Motegi gespürt und heute wieder. Das ist am Wichtigsten, dass es aufwärts geht. Aber es ist zweifellos so, dass ich mehr Beständigkeit übers Wochenende finden muss. Denn der rechte Arm fühlt sich jetzt nach zwei Sessions schon etwas träge an. Ich war heute aggressiv vom FP1 weg, ich habe gepusht bis zur letzten Runde des F2. Ich habe mich richtig ins Zeug gelegt, ich habe an meinem Rhythmus gearbeitet und an meinem Set-up. Auf diese Weise verstehe ich das Motorrad besser und blicke bei der Abstimmung besser durch. Ich sehe jetzt deutlicher, was ich am Motorrad brauche.»

«Es sieht ganz danach aus, als würde sich unsere Situation von Wochenende zu Wochenende bessern. Klar, auf einigen Stellen der Piste fahre ich noch nicht so, wie ich mir das vorstelle», meinte Marc. «Aber wir steigern uns, und das ist am Wichtigsten.»

Márquez weiter: «In der zweiten Session heute ist es zum ersten Mal seit langer Zeit passiert, dass ich alleine vorausgefahren bin und Gegner wie Oliveira und Morbidelli Windschatten gesucht haben. Wir bauen also wieder ein Szenario auf, das uns eine vielversprechende Zukunft verspricht. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen. Wenn ich wieder mal eine Krise habe, werde ich einem Konkurrenten nachfahren. Im FP2 bin ich im ersten und zweiten Run allein gefahren, ich habe gepusht. Wir haben dasselbe Motorrad wie seit Katar und seit den ersten Rennen, aber wir sind konstanter geworden. Und Marc hat sich verbessert…»

Marc wollte hier eigentlich auf trockener Piste mit der Kalex-Schwinge fahren, im Nassen werde er auf die Honda-Karbonschwinge umsteigen, meinte er am Donnerstag.

Doch es kam anders. «Wir probieren manchmal neue Sachen aus, zum Beispiel bin ich im FP1 mit der Karbonschwinge gefahren, am Nachmittag mit der Aluschwinge. Das Gefühl ist ähnlich, aber Honda will Vergleiche haben.»

«Meine Genesung macht Fortschritte. Ich fühle mich besser als in Motegi», stellte der sechsfache MotoGP-Weltmeister fest. «Diese Piste ist anstrengend, aber wegen des Wetters, wegen der Luftfeuchtigkeit, nicht wegen der Kraft, die du beim Fahren aufwenden musst. Das hilft mir. Es ist so, dass ich bei längeren Runs über sechs Runden anfangs eine bessere Position in den Bremszonen habe, doch nach drei, vier Runden merke ich, dass ich auf dem Motorrad zu weit nach vorne rücke. Aber ich komme dem guten Fahrstil auf natürliche Weise immer näher.»

MotoGP-Ergebnis FP2, Buriram:

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marini, Ducati, + 0,313

5. Oliveira, KTM, + 0,327

6. Marc Márquez, Honda, + 0,433

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

8. Quartararo, Yamaha, + 0,680

9. Bastianini, Ducati, + 0,682

10. Bezzzecchi, Ducati, + 0,683

11. Viñales, Aprilia, + 0,715

12. Rins, Suzuki, + 0,807

13. Brad Binder, KTM, + 0,821

14. Alex Márquez, Honda, + 0,832

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,874

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,896

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,027

18. Miller, Ducati, + 1,049

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,370

22. Nagashima, Honda, + 1,646

23. Gardner, KTM, + 1,685

24. Petrucci, Suzuki, + 2,609

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram:

1. Marc Márquez, Honda, 1:30,523 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,032 sec

3. Miller, Ducati, + 0,065

4. Marini, Ducati, + 0,098

5. Rins, Suzuki, + 0,118

6. Bagnaia, Ducati, + 0,223

7. Oliveira, KTM, + 0,233

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,242

9. Bastianini, Ducati, + 0,267

10. Martin, Ducati, + 0,319

11. Crutchlow, Yamaha, + 0,358

12. Zarco, Ducati, + 0,462

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,481

14. Pol Espargaró, Honda + 0,484

15. Brad Binder, KTM, + 0,536

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,564

17. Viñales, Aprilia, + 0,637

18. Bezzecchi, Ducati, + 0,707

19. Gardner, KTM, + 0,802

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,028

21. Alex Márquez, Honda, + 1,132

22. Petrucci, Suzuki, + 2,183

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,426

24. Nagashima, Honda, + 2,550