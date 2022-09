Pecco Bagnaia (2.): «Marc ist immer konkurrenzfähig»

Nach dem guten zweiten Rang im FP2 auf dem Chang International Circuit von Buriram wirkte Ducati-MotoGP-Hoffnungsträger Pecco Bagnaia erleichtert.

«Ich bin sehr glücklich», kommentierte Francesco «Pecco» Bagnaia seinen zweiten Platz am Freitag in Buriram. «Am Morgen war ich noch ein bisschen besorgt, weil das Gefühl zu Beginn sehr ähnlich war wie in Japan. Wir mussten ein paar Dinge noch einmal überdenken, wir haben mit dem Team dann aber sehr gut gearbeitet. Vom Beginn des FP2 an war mein Gefühl auf dem Motorrad dann wirklich großartig. Die Pace auf gebrauchten Reifen war recht konkurrenzfähig, die ‚time attack‘ hat gut funktioniert, auch wenn die Bedingungen am Nachmittag ein bisschen merkwürdig waren – vielleicht wegen der Luftfeuchtigkeit oder den hohen Temperaturen, ich bin aber auf jeden Fall sehr glücklich mit dem Tag.»

Die Ducati-Piloten waren auch in den Sektoren 3 und 4 stark. «Endlich», grinste Pecco, der schon im Vorfeld gehofft hatte, dass die 2022er-Aero-Paket in dieser Hinsicht hilfreich sein würde. Ist der Unterschied im Vergleich zu 2019 tatsächlich so groß? «Ja», bestätigte der WM-Zweite.



Dazu ergänzte der Moto2-Weltmeister von 2018: «Ich war 2019 auch noch wie ein anderer Fahrer, ich habe viele Fehler gemacht und ich hatte große Schwierigkeiten das Motorrad zu stoppen. Das ist jetzt kein Problem mehr. Ich erinnere mich aber daran, dass ich in dem Bereich der Strecke mit dem Turning große Mühe hatte. Jetzt war es schon am Vormittag wirklich gut. Am Nachmittag haben wir dann noch einen Schritt nach vorne gemacht, weil wir das Set-up ein bisschen verändert haben. Ganz ehrlich: Sektor 3 ist kein Problem mehr. Es stimmt, dass wir auf der Geraden nach der ersten Kurve ein bisschen an Speed eingebüßt haben, im Moment ist KTM dort am stärksten. Die Balance unseres Motorrads ist aber großartig.»

Tatsächlich führt ein Ducati-Trio die Zeitenliste nach FP2 an – gefolgt von Marc Márquez. Ist der Repsol-Honda-Star, der in Buriram schon 2018 und 2019 triumphiert hat, auch an diesem Wochenende der Mann, den es zu schlagen gilt? «Ich glaube, dass Marc im Moment eine gute Pace hat, ähnlich wie wir. Es ist jetzt aber schwierig zu sagen, weil mit den Reifen jeder andere Dinge ausprobiert hat. Zarco war in Sachen Pace zum Beispiel auch sehr konkurrenzfähig. Wenn man bedenkt, wie groß der Schritt ist, den wir von FP1 auf FP2 gemacht haben, glaube ich, dass wir auch konkurrenzfähig sein können. Aber klar ist Marc immer so konkurrenzfähig. Er ist immer einer, den man dazuzählen muss.»

MotoGP, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (30.9.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marc Márquez, Honda, + 0,242

5. Quartararo, Yamaha, + 0,274

6. Miller, Ducati, + 0,307

7. Marini, Ducati, + 0,313

8. Oliveira, KTM, + 0,327

9. Rins, Suzuki, + 0,360

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,484

11. Bastianini, Ducati, + 0,509

12. Crutchlow, Yamaha, + 0,600

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

14. Bezzzecchi, Ducati, + 0,683

15. Viñales, Aprilia, + 0,715

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,723

17. Pol Espargaró, Honda, + 0,726

18. Brad Binder, KTM, + 0,778

19. Alex Márquez, Honda, + 0,832

20. Gardner, KTM, + 1,044

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

23. Nagashima, Honda, + 1,646

24. Petrucci, Suzuki, + 2,425

MotoGP-Ergebnis FP2, Buriram:

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marini, Ducati, + 0,313

5. Oliveira, KTM, + 0,327

6. Marc Márquez, Honda, + 0,433

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

8. Quartararo, Yamaha, + 0,680

9. Bastianini, Ducati, + 0,682

10. Bezzzecchi, Ducati, + 0,683

11. Viñales, Aprilia, + 0,715

12. Rins, Suzuki, + 0,807

13. Brad Binder, KTM, + 0,821

14. Alex Márquez, Honda, + 0,832

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,874

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,896

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,027

18. Miller, Ducati, + 1,049

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,370

22. Nagashima, Honda, + 1,646

23. Gardner, KTM, + 1,685

24. Petrucci, Suzuki, + 2,609

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram:

1. Marc Márquez, Honda, 1:30,523 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,032 sec

3. Miller, Ducati, + 0,065

4. Marini, Ducati, + 0,098

5. Rins, Suzuki, + 0,118

6. Bagnaia, Ducati, + 0,223

7. Oliveira, KTM, + 0,233

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,242

9. Bastianini, Ducati, + 0,267

10. Martin, Ducati, + 0,319

11. Crutchlow, Yamaha, + 0,358

12. Zarco, Ducati, + 0,462

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,481

14. Pol Espargaró, Honda + 0,484

15. Brad Binder, KTM, + 0,536

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,564

17. Viñales, Aprilia, + 0,637

18. Bezzecchi, Ducati, + 0,707

19. Gardner, KTM, + 0,802

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,028

21. Alex Márquez, Honda, + 1,132

22. Petrucci, Suzuki, + 2,183

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,426

24. Nagashima, Honda, + 2,550