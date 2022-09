Jorge Martin (Ducati/3.): Das «Stop» ist angekommen!

Pramac-Ducati-Star Jorge Martin vervollständigte nach dem ersten MotoGP-Trainingstag von Buriram das Ducati-Trio an der Spitze der Zeitentabelle. Er sprach sehr positiv über die Arbeit seines Teams.

Die Prima-Pramac-Ducati-Crew durfte sich am Freitag in Buriram über die Ränge 1 und 3 durch Johann Zarco und Jorge Martin freuen. Im Desmosedici-Sandwich der beiden Asse befand sich WM-Kandidat Francesco «Pecco» Bagnaia mit der offiziellen Werks-Ducati.

«Es war gesamt gesehen ein großartiger Tag. Es scheint so, als hätten wir jetzt endlich dieses Basis-Set-up gefunden, das wir lange gesucht haben», stellte der Moto3-Weltmeister von 2018 fest. «Seit Motegi haben wir das Bike nicht mehr berührt.»

Dann verrät der Madrilene: «Wir haben auch die Gabel montiert, mit der ich für gewöhnlich schnell fahren kann. Ich hatte diese Gabel in Barcelona und Argentinien an Bike. Dann haben wir sie getauscht, ich weiß eigentlich nicht warum – und wir haben uns irgendwie verrannt. In Motegi habe ich dann gesagt – stop!»

Jorge Martin führte dann weiter aus: «Die Verbesserung kam aber auch von der Änderung meines Fahrstils. Ich bremse jetzt super spät, das hilft mir auch. Wir werden diese Gabel-Variante jetzt sicher für den Rest des Jahres behalten. Ich versuche jetzt an den Details zu arbeiten, aber die Pace war super. Ich kann sehr sanft fahren. Wenn wir diesen Weg jetzt beibehalten, sind wir Kandidaten für den Samstag.»

«In der Früh war es nicht so großartig mit dem Medium-Hinterreifen», räumte er ein. «Wir wollten dann auch den Soft-Reifen probieren und es war okay. Was das Rennen betrifft, weiß ich bezüglich Reifen noch nicht. Der Grip hat sich generell aber gut angefühlt. Der Drop war gering, ich war in beiden Sessions konkurrenzfähig. Wir hoffen auf trockenes Wetter.»

MotoGP, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (30.9.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marc Márquez, Honda, + 0,242

5. Quartararo, Yamaha, + 0,274

6. Miller, Ducati, + 0,307

7. Marini, Ducati, + 0,313

8. Oliveira, KTM, + 0,327

9. Rins, Suzuki, + 0,360

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,484

11. Bastianini, Ducati, + 0,509

12. Crutchlow, Yamaha, + 0,600

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,683

15. Viñales, Aprilia, + 0,715

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,723

17. Pol Espargaró, Honda, + 0,726

18. Brad Binder, KTM, + 0,778

19. Alex Márquez, Honda, + 0,832

20. Gardner, KTM, + 1,044

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

23. Nagashima, Honda, + 1,646

24. Petrucci, Suzuki, + 2,425

