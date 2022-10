Ducati und Aprilia: Sorgen um Zukunft des Mugello-GP

Die Mugello-Veranstalter erlebten 2022 ein beispielloses Zuschauerdebakel. Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti nennt die Gründe und hofft auf einen Aufschwung für 2023. Sonst fliegt der Event aus dem Kalender.

Ducati hat in der MotoGP-WM 2022 bereits 14 von 17 Rennen gewonnen, dazu haben sieben verschiedene Desmosedici-Piloten bereits für 13 Pole-Positions gesorgt (Bagnaia 5x, Zarco 2x, Martin 2x, dazu Di Giannantonio, Bezzecchi, Bastianini und Miller je 1x) gesorgt. Außerdem halten sich fünf Ducati-Fahrer in der WM unter den Top-5 auf, sechs Ducati-Asse haben in diesem Jahr bisher nicht weniger als 26 Podestplätze erreicht: Bagnaia und Miller je 7, Bastianini und Zarco je 4, Martin 3, Bezzecchi einen. Ducati hat in dieser Saison längst den dritten Marken-WM-Titel hintereinander in der der Tasche. Dazu kommt: Mit dem Aprilia-Werksteam verfügt Italien noch über ein zweites renommiertes Fabrikat, das in der «premier class» für Furore sorgt und um den Weltmeistertitel kämpft.

Trotzdem gab es 2022 bei den Grand Prix in Mugello und Misano kräftige Zuschauereinbussen. Der Mugello-GP lockte 2022 am Sonntag nur 43.661 Besucher an, über drei Tage wurden 74.078 Tickets verkauft, ein böses Debakel für diesen traditionellen Event. Ein Grund: Der Bürgermeister von Scarperia hatte verordnet dass wegen Corona nur 60 Prozent der verfügbaren Tickets verkauft werden dürfen, also wurden die Preise entsprechend erhöht, um kein Defizit zu erwirtschaften. Ein dilettantischer Fehler – bei gleichzeitiger Abwesenheit von Zugpferd Rossi.

In Misano 2022 erschienen am Renntag 56.981 Zuschauer, über drei Tage kamen 101.140. Im Jahr 2019 waren es noch 158.3300. Und 2016 zahlten am Sonntag beim San-Marino-GP noch 100.496 Fans eintritt.

Das hat vielerlei Gründe, den Rücktritt von Rossi, die hohen Preise, die gestiegenen Treibstoff- und Energiekosten, die Ängste wegen des Ukraine-Kriegs, die steigenden Zinsen sowie die Inflation.

Ducati und Aprilia wissen, dass die Zukunft des Mugello-GP fraglich ist, er könnte bei einem weiteren Zuschauerdebakel nach 2023 aus dem GP-Programm gestrichen werden.

«Wie es mit dem WM-Lauf in der Toskana weitergeht, hängt stark vom Erfolg des Events 2023 ab», meint Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti. «Es wäre schade, wenn Mugello gestrichen würde. Es ist auch schade, dass wir nicht mehr in Brünn fahren. Dort gab es Probleme mit dem Promoter und mit der holprigen Piste.»

«Die schwachen Zuschauerzahlen in Mugello 2022 waren eine Kombination vieler Faktoren», stellte Ciabatti fest. «Die italienische Regierung hat einen Monat vor dem Event vom 29. Mai noch nicht klargestellt, ob der Promoter 100 Prozent der Tickets verkaufen kann. Dazu fand am selben Wochenende der Formel-1-GP in Monte Carlo statt. Und der namhafte italienische Rockstar Vasco Rossi gab in der Nähe in Imola ein sehr gut besuchtes Konzert. Es kam viel zusammen. Die Promotion war nicht ideal, Valentino war nicht mehr als Rennfahrer dabei, die Eintrittspreise waren sehr hoch.»

Für die Ducatisti (und für die Aprilia-Fans) gelten Mugello und Misano als populäre Heimrennen. «In Misano gab es 2022 akzeptable Zuschauerzahlen, aber trotzdem waren sie nicht so hoch wie erwartet, besonders wenn ein Italiener vorher die letzten drei Grand Prix gewonnen hat und auch Aprilia um den Titel kämpft», räumt Paolo Ciabatti ein.

Der MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas (F1 China)

30. April: Jerez/Spanien (F1 Baku)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Aragón/Spanien

04. Juni: Mugello/Italien (F1 in Catalunya)

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Monza)

10. September: Misano/Italien

24. September: Sepang/Malaysia (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

08. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Katar)

22. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Texas)

29. Oktober: Mandalika/Indonesien (F1 Mexiko)

12. November: Doha/Katar

19. November: Valencia/Spanien (F1 Las Vegas am 18.11.)