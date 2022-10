Abenteuer Motorrad: Auftakt mit Höhepunkten

Die zehn Teilnehmer der «Abenteuer Motorrad»-Touren haben ihre siebentägigen Reisen in Angriff genommen. Die passionierten Biker durften bereits am ersten Tag einige Highlights erleben.

Auch in diesem Jahr dürfen zehn Motorrad-Begeisterte sieben unvergessliche Tage auf KTM-Bikes in Österreich erleben. Gefahren wird auf zwei traumhaften Routen, die bereits zum Auftakt einige Höhepunkte boten.

Das West-Team, bestehend aus Dinah und Chris, Lea und Thomas sowie Tom und Roger startete bei der KTM Motohall in Richtung Strasswalchen und passierte anschliessend den malerischen Fuschlsee sowie das Red Bull-Hauptquartier.

Über die Strubklamm ging es durch Täler und Gemeinden zu Zell am See mit Blick auf den Grossglockner und weiter über den Gerlospass ins Zillertal, wo sie im ersten MoHo-Quartier, dem Hotel «Der Pinzger» eincheckten.

Das Ost-Team, das sich aus Michaela und Alois sowie aus Bettina und Christoph zusammensetzt, startete beim KTM-Quartier in Mattighofen und fuhr von dort nach Deutschland, wo es di bayrischen Städte Laufen und Freilassing durchquerte.

Dann ging es zurück nach Österreich und über Lofer nach Zell am See auf den Grossglockner. Daraufhin ging es ins Tirol, und nach einem Halt in Linz über den Gebirgspass «Gailbergsattel» in die Gemeinde Kötschach Mauthen, wo sie im MoHo Gailtaler Hof entspannen konnten.

Weitere Informationen und Eindrücke zu den Gewinnerteams und zu den Routen gibt es auf der «Abenteuer Motorrad»-Website.