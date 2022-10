Alex Baumgärtel (Kalex) baut kein Chassis für Honda

Die Vermutung, die deutsche Firma Kalex engineering werde nach der Alu-Hinterradschwinge ein komplettes Chassis für die MotoGP-Honda-bauen, ist falsch.

Kurz vor dem MotoGP-Test in Misano meldete SPEEDWEEK.com exklusiv, dass der deutsche Motorradhersteller Kalex engineering aus Bobingen für die Honda Racing Corporation (HRC) eine Aluminium-Hinterradschwinge gebaut habe. Marc Márquez und Stefan Bradl testeten sie danach am Dienstag und Mittwoch nach dem San Marino-GP am 6./7. September auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Auch Nakagami durfte sie dann in Aragón ausprobieren.

Zuletzt beim Thailand-GP stellte Marc Márquez fest, er fahre im Trockenen mit der Alu-Schwinge aus Deutschland, im Nassen mit der Karbonschwinge von Honda, die seit 2018 in verschiedenen Versionen eingesetzt wurde. Ducati, Aprilia und KTM sind übrigens ausschließlich mit Karbonschwingen unterwegs, Yamaha gelegentlich, Suzuki vertraut auf Aluminium.

In spanischen Medien kursierten nach dem Aragón-GP Gerüchte, Kalex sei von Honda längst auch mit dem Bau eines kompletten Chassis beauftragt worden, das sei doch eine logische Folge dieser Zusammenarbeit.

Dass Honda beim RC213V-Chassis Nachhilfe-Unterricht brauchen könnte, daraus machen die MotoGP-Fahrer kein Geheimnis.

«Wir brauchen ein Motorrad, mit dem ich nicht 35. Mal im Jahr stürze», wetterte Marc Márquez bereits 2018 und 2019.

Doch allein beim Mandalika-GP crashte der Repsol-Honda-Star im April 2022 viermal in 48 Stunden.

«Ich kann weder zu BMW noch zu Honda etwas sagen», erklärte Kalex-Geschäftsführer Alex Baumgärtel, der seit Juni auch das BMW-Superbike-Werksteam mit Schwingen beliefert und Puccetti-Kawasaki in der SBK bereits 2017 mit Alu-Schwingen aus Bobingen ausstattete.

Wir wissen ja: Wenn große Motorradwerke bei renommierten Zulieferfirmen Material bestellen, wird Stillschweigen vereinbart und ein «letter of confidentiality» unterzeichnet. Durch so ein «non disclosure agreement» (NDA) sollen keine vertraulichen Geschäftsgeheimmise an die Öffentlichkeit kommen.

Trotzdem brachte SPEEDWEEK.com 2016 in Erfahrung, dass die Schweizer Firma Suter Industries für Ducati Desmosedici jahrelang die MotoGP-Alu-Rahmen entwickelt und gebaut hat.

Andrea Iannone und Andrea Dovizioso kehrten damit 2016 in Spielberg und Sepang nach langer Durststrecke wieder auf die Siegerstrasse zurück.

Trotz aller Geheimhaltungsklauseln brachte SPEEDWEEK.com in Erfahrung, dass bei Kalex kein Chassis für die Honda RC213V konstruiert wird.

Denn es gab in letzter Zeit wenig Kontakt zwischen Honda und Kalex.

Außerdem kann Alex Baumgärtel auf die allgemeine Frage, wie lange Kalex vom Wort «Go!» eines MotoGP-Werksteams bis zum ersten Roll-out mit einen MotoGP-Chassis brauchen würde, keine handfeste Antwort geben.

Auf jeden Fall nicht bis zum Sepang-Test im kommenden Februar.

Kalex hat sich bereits vor der Saison 2012 mit der MotoGP-Klasse befasst, als etliche Chassis-Hersteller wie Suter, FTR, IodaRacing und PBM Prototypen-Bikes für die neue Claiming-Rule-Kategorie bauten, die mit Superbike-Rennmotoren ausgestattet waren – von Aprilia, BMW, Honda und Kawasaki.

Doch es fanden sich nicht genug Teams, die solche Rennmotorräder in Auftrag geben wollten, also wurde das Projekt abgeblasen.

Alex Baumgärtel zuckt bei der Frage, wie viel Zeit die Entwicklung eines MotoGP-Bikes in Anspruch nehmen würde, die Schultern.

«Das kann ich aus dem Stegreif nicht abschätzen», entgegnet er. «Das hängt immer davon ab, wie gut die Kommunikation läuft. Da natürlich kein Werk einen kompletten Motor rausrückt, bekommt man nur Umgebungsdaten.»

Baumgärtel verhehlt aber nicht, dass ihn die Entwicklung von MotoGP-Fahrzeugen reizen würde. Er macht sich ja oft Gedanken über neue Geschäftsfelder für seinen Acht-Mann-Betrieb in Bobingen, der bei Holzer Motorsport angegliedert ist.

«Ja, ja», offenbart Baumgärtel. «Aber ich kann echt nicht sagen, wie viel Zeit wir bis zum ersten Roll-out beanspruchen würden. In der Moto2 haben wir 2010 ungefähr ein knappes Dreivierteljahr gebraucht. Wir haben im Februar begonnen, bis zum Valencia-GP im November war das Motorrad fertig.»

Aber inzwischen hat Kalex ja immens viel Know-how angesammelt, auch die Manpower ist tüchtig erhöht worden.

«Ja, so auf diese Art… Aber damals habe ich auch mehr Zeit gehabt und bin nicht um die Welt gejettet, um auf allen Rennstrecken zu sein und unsere Kunden zu betreuen. Der Kalender mit den vielen Übersee-Rennen wird ja immer umfangreicher», betont der Kalex-Chef, der zuletzt zum Thailand-GP kam und jetzt auf den Australien-GP verzichtet, ehe von 21. bis 23. Oktober in Sepang/Malaysia bei seinen Kundenteams wieder nach dem Rechten schauen wird.

