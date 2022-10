Pecco Bagnaia: «Bin in besserer Situation als Fabio»

Pecco Bagnaia kommt mit zwei Punkten Rückstand zum 18. WM-Rennen auf Phillip Island. Der Ducati-Star weiß, dass er im Kampf um den MotoGP-Titel gute Voraussetzungen hat, aber trotzdem ist weiterhin alles offen.

Seit dem Sachsenring-GP im Juni hat Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia vier Siege, einen zweiten und einen dritten Platz erzielt. Der Italiener stand nach dem Sturz in Deutschland 92 WM-Punkte hinter Fabio Quartararo, der die WM-Wertung anführt. Mit dem erfolglosen Abschneiden des Franzosen beim Thailand-GP verkürzte Bagnaia den Rückstand in der MotoGP-Gesamtwertung auf zwei Punkte. Es stehen noch drei Rennen in diesem Jahr auf dem Plan.

Im Interview mit motogp.com sprach der 25-jährige Vizeweltmeister des letzten Jahres über seine Saison und die Chancen, gegen Quartararo zu bestehen. «Ich bin in meiner besten Verfassung. In der Moto2 war es damals anders. Ich kämpfte die ganze Zeit an der Spitze um Siege, es war eine ganz andere Situation. Nun bin ich in Bezug auf die Geschwindigkeit und Mentalität deutlich besser», betonte der Schützling von Valentino Rossi.

«Zu Beginn der Saison war das Bike nicht so konkurrenzfähig, ich hatte sehr viele Schwierigkeiten. Wir haben viel Zeit benötigt, unsere Situation zu verbessern. Als wir dann endlich in Europa zurück waren, konnten wir einen Neustart durchführen. Seitdem schaffen wir es, immer vorne zu sein. Ich kam immer aufs Podium oder ich gewann», sagte der Ducati-Star. «Leider habe ich aber auch sehr viele Fehler gemacht, dadurch habe ich viele Punkte verloren.»

Bagnaia weiß: «Die Performance ist gut, auch wenn wir einige Auf und Abs hatten. Als ich vor der Sommerpause stürzte, lag es daran, dass ich eine falsche Denkweise hatte. Ich stürzte immer in dem Moment, wo ich mir sagte: ‚Jetzt entspann dich.‘»

«Gemeinsam mit meinem Trainer und mit den Leuten um mich herum habe ich versucht zu verstehen, woran es lag. Wir haben viel analysiert, um zu sehen, wie wir es besser machen können», erklärte der Italiener, der nach seinem Moto2-WM-Titel 2018 bereits zehn Siege in der «premier class» feiern konnte.

Vor dem WM-Leader Fabio Quartararo hat Pecco viel Respekt. Er sieht sich im Saisonfinale trotzdem in der besseren Situation. «Fabio ist aktuell der, den es zu schlagen gilt. Er ist einer der stärksten Fahrer, der Weltmeister des letzten Jahres. Ich bin in einer besseren Situation als Fabio, denn ich fühle mich besser auf meinem Bike», sagte der WM-Zweite. «Ich weiß, dass ich richtig Druck machen und attackieren kann. Er hat mehr Probleme mit dem Motorrad. Unser Motorrad ist vollständiger.»

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.