WM-Leader Fabio Quartararo: «Ich bin nicht besorgt»

Nach dem «Albtraum» von Buriram verschwand Fabio Quartararo für zehn Tage von der Bildfläche, vor dem anstehenden Australien-GP auf Phillip Island gibt sich der Yamaha-Star nun aber betont gelassen.

Im Regenrennen von Buriram verpasste Fabio Quartararo als 17. die Punkteränge, woraufhin er eine Funkstille verhängte. Seine gesamten TV-Interviews und die obligatorische Presserunde ließ er aus, nur über die schriftliche Mitteilung des Yamaha-Werksteams und später einen kurzen Post auf den sozialen Netzwerken meldete er sich zu Wort. Darin sprach er von einem Albtraum, ging aber auf keine Details ein. Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow nannte den stark angestiegenen Luftdruck im Vorderreifen als Ursache für die Probleme.

Auf Instagram, wo der 23-jährige Franzose sonst regelmäßig Ausschnitte aus seinem Alltag mit seinen 2,2 Millionen Followern teilt, nahm sich der MotoGP-Weltmeister danach ebenfalls eine Auszeit: «Having a break», steht seither in der Bio seines Accounts.

Am Mittwoch verbreitete das Yamaha-Werksteam aber erstmals wieder eine Wortmeldung ihres Stars. «Das Ergebnis in Thailand war sehr enttäuschend», bekräftigte Quartararo darin, dann ging sein Blick aber nach vorne. «Nach Thailand konnte ich mich darauf fokussieren, mich auf diese finale Phase der Saison vorzubereiten. Ich habe die Woche damit verbracht zu trainieren und mich vorzubereiten, weil die nächsten zwei Rennen ‚back-to-back‘ stattfinden und sehr wichtig sein werden, aber ich bin nicht besorgt», fügte «El Diablo» an.

In der WM-Tabelle trennen die Top-5 vor dem Kräftemessen auf Phillip Island, wo Quartararo 2019 in der zweiten Kurve nach einem Zwischenfall mit Danilo Petrucci ausgefallen war, genau 40 Punkte. Der Titelverteidiger liegt drei Rennen vor Schluss nur noch zwei Zähler vor Ducati-Hoffnungsträger Pecco Bagnaia. Aprilia-Ass Aleix Espargaró hat mit 20 Punkten Rückstand auch noch seine Chancen.

Fabio Quartararo meinte dazu betont gelassen: «Die Weltmeisterschaft ist nun ausgeglichen, deshalb geht es darum, dass wir unser Bestes geben, gut als Team zusammenarbeiten und so viele Punkte wie möglich holen.»

MotoGP-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Oliveira, KTM, 25 Rdn in 41:44,503 min

2. Miller, Ducati, + 0,730 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,968

4. Zarco, Ducati, + 2,490

5. Marc Márquez, Honda, + 2,958

6. Bastianini, Ducati, + 13,257

7. Viñales, Aprilia, + 14,566

8. Alex Márquez, Honda, + 14,861

9. Martin, Ducati, + 15,365

10. Brad Binder, KTM, + 18,097

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 19,041

12. Rins, Suzuki, + 19,659

13. Morbidelli*, Yamaha, + 22,439

14. Pol Espargaró, Honda, + 23,646

15. Raúl Fernández, KTM, + 30,483

16. Bezzecchi, Ducati, + 33,466

17. Quartararo, Yamaha, + 34,072

18. Di Giannantonio, Ducati, + 36,203

19. Crutchlow, Yamaha, + 36,532

20. Petrucci, Suzuki, + 42,508

21. Darryn Binder, Yamaha, + 49,992

22. Nagashima, Honda, + 51,346

23. Marini, Ducati, 2 Runden zurück

– Remy Gardner, KTM, 14 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Penalty (wegen «track limits»)

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.