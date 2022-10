Fabio Quartararo (17.): «Es wurde nur noch schlimmer»

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo hatte einen Tag zum Vergessen. Der Franzose kam in Thailand im Rennen der MotoGP-Klasse nicht in die Punkteränge, der WM-Kampf ist damit wieder komplett offen.

2019 gewann Marc Márquez den WM-Titel in der MotoGP-Klasse bereits beim 15. von 19 Saisonrennen in Buriram. Damals dominierte der Honda-Pilot die Saison, er gewann insgesamt zwölf Rennen und holte sechsmal Platz 2.

Auch Fabio Quartararo (Yamaha) führte dieses Jahr die WM zur Saisonmitte komfortabel an. Nach dem Sachsenring-GP stand der Franzose an der WM-Spitze mit 34 Punkten Vorsprung auf Aleix Espargaró (Aprilia) und 91 auf Pecco Bagnaia aus dem Ducati-Werksteam. Nach dem Thailand-GP 2022 am Sonntag ist der Vorsprung von Quartararo gegenüber Bagnaia auf nur zwei Punkte geschrumpft.

Der 23-jährige MotoGP-Weltmeister 2021 kam auf dem Chang International Circuit im Rennen über 25 Runden nicht über den 17. Platz hinaus. Dadurch, dass Pecco (3.) und Aleix (11.) punkteten, ist der WM-Kampf drei Rennen vor dem Saisonende wieder völlig offen.

Nach dem Rennen hatte Quartararo kein Interesse an Interviews. Der Pressemitteilung des Teams war Folgendes zu entnehmen. «Der Regen kam zum schlechtesten Zeitpunkt für uns. Wir hatten nicht viel Zeit, auf der Strecke im Nassen zu fahren – nur ein paar Minuten. Die ersten Runden im Rennen waren sehr schwierig. Ich wurde in Kurve 1 von Jack abgedrängt. Danach wurde es nur noch schlimmer», berichtete der in Andorra lebende Yamaha-Star.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Buriram © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Miguel Oliveira © Gold & Goose Miller, Oliveira, Bagnaia © Gold & Goose Sieger Miguel Oliveira Zurück Weiter

«Ich versuchte ein gutes Gefühl zu bekommen, aber in Kurve 4 hatte ich einen haarigen Moment. Die Sicht war wirklich schlecht. Es tut mir leid für die Thai-Fans. Ich hatte gehofft, vor ihren Augen ein besseres Rennen zu fahren. Wir haben eine Idee, warum ich solche Schwierigkeiten hatte, aber wir müssen noch weiter analysieren, um uns in Zukunft zu verbessern», so Quartararo. «Wir werden versuchen, in Australien stärker zurückzukommen.»

Monster Energy Yamaha MotoGP-Teammanager Massimo Meregalli äußerte sich im Anschluss ebenfalls zum missglückten Renntag in Buriram. «Es ist natürlich nicht planmäßig gelaufen. Fabio war scheinbar so verärgert und frustriert, dass er nach dem Rennen direkt in sein Büro gelaufen ist. Wir haben nicht mit ihm sprechen können, dementsprechend ist es nicht einfach zu sagen, was los war, ohne von ihm gehört zu haben», so der Italiener. «Natürlich war dieses Rennen für alle sehr schwierig, weil niemand vorher im Nassen unterwegs war.

«In Indonesien hatten wir die gleiche Situation, aber da konnten wir sehr gut abschneiden im Rennen», betonte er mit Blick auf den zweiten Platz beim MotoGP-Lauf in Mandalika im März. «Leider war es in diesem Rennen das Gegenteil. Für uns ist der Grund sehr unklar und wir benötigen Zeit, um das zu verstehen. Vielleicht lag es daran, dass der Grip im Vergleich zu Mandalika deutlich geringer war. Ich würde sagen, das ist einer der Hauptgründe.

MotoGP-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Oliveira, KTM, 25 Rdn in 41:44,503 min

2. Miller, Ducati, + 0,730 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,968

4. Zarco, Ducati, + 2,490

5. Marc Márquez, Honda, + 2,958

6. Bastianini, Ducati, + 13,257

7. Viñales, Aprilia, + 14,566

8. Alex Márquez, Honda, + 14,861

9. Martin, Ducati, + 15,365

10. Brad Binder, KTM, + 18,097

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 19,041

12. Rins, Suzuki, + 19,659

13. Morbidelli*, Yamaha, + 22,439

14. Pol Espargaró, Honda, + 23,646

15. Raúl Fernández, KTM, + 30,483

16. Bezzecchi, Ducati, + 33,466

17. Quartararo, Yamaha, + 34,072

18. Di Giannantonio, Ducati, + 36,203

19. Crutchlow, Yamaha, + 36,532

20. Petrucci, Suzuki, + 42,508

21. Darryn Binder, Yamaha, + 49,992

22. Nagashima, Honda, + 51,346

23. Marini, Ducati, 2 Runden zurück

– Remy Gardner, KTM, 14 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Penalty (wegen «track limits»)

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.