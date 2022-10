Phillip Island: Miller & Co. genießen langsame Runde

Trotz Regenwetter ist die Stimmung vor dem ersten Phillip Island-GP seit 2019 vor allem bei den australischen MotoGP-Assen prächtig. Jack Miller und Remy Gardner führten gemeinsam mit Brad Binder eine Parade an.

Erstmals kehrt der MotoGP-Tross nach zwei Jahren Corona-Zwangspause nach Australien zurück, die erste Runde auf der malerisch gelegenen 4,4 km langen Rennstrecke von Phillip Island absolvierten Jack Miller, Remy Gardner und Brad Binder bereits am Mittwoch auf Straßenmaschinen und in Begleitung von rund 250 Fans.

Zuvor hatten die beiden Australier Miller und Gardner bereits die berühmte «AC/DC Lane», eine nach der Hard-Rock-Band benannten Gasse in Melbourne, auf den Motorrädern erkundet und dabei die Künstler Justine Millsom («Juzpop») und Marco Pennacchia getroffen, die den beiden ein Werk gewidmet haben.

In San Remo bekam Miller dann Gesellschaft von Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder, die beiden MotoGP-Asse führten die Parade bis zur GP-Strecke an, wo es im Anschluss auf die gemeinsame Runde ging. Zum Abschluss durften Burn-outs und Stoppies natürlich auch nicht fehlen.

«Es ist großartig, das hier in Australien mit den Aussie-Fans machen zu können», schwärmte Miller. «Wir haben hier immer eine Menge Leute, die die weite Reise auf sich nehmen, massive Distanzen auf den Motorrädern zurücklegen und dabei der Kälte und dem Regen trotzen. Es war großartig, ihre Anreise auf der Rennstrecke abschließen zu können. Es gibt nichts Besseres als nach Phillip Island zurückzukehren und eine Runde zu drehen – vor allem, wenn man ein bisschen langsamer fahren und es alles genießen kann», schob der Frischvermählte nach.

«Es ist unglaublich, nach drei Jahren wieder in einen Heim-GP zu gehen», ergänzte der 27-jährige Ducati-Werksfahrer, der am Ende der Saison ins Red Bull-KTM-Werksteam wechseln wird. «Es ist ein fantastisches Gefühl, wieder zu Hause Rennen zu fahren, besonders in den Werksfarben, nachdem ich gedacht hatte, dass es nicht mehr möglich sein würde, vor meinen Fans in diesen Farben aufzutreten. Die Erwartungen sind groß an diesem Wochenende, aber ich freue mich sehr darauf.»

Tech3-KTM-Pilot Remy Gardner steht vor seinem ersten und vorläufig auch letzten Auftritt als MotoGP-Pilot in Australien. «Das war ziemlich besonders, man konnte die Energie definitiv spüren, ich habe es sehr genossen», erzählte der Moto2-Weltmeister von 2021 nach der Parade. «Wir waren drei Jahre nicht mehr hier und dass wir die erste Runde mit den Fans auf der Strecke fahren können, macht es extra besonders.»

«Ich habe mich schon gewundert, wie ich da hineingeraten bin», lachte der Südafrikaner Brad Binder. «Es war aber cool, die Chance zu bekommen, mit den Aussies mitzufahren – wer weiß, vielleicht bringt es für das Wochenende Glück. Ich genieße es immer sehr hierher zu kommen, es ist meine Lieblingsstrecke und die Ergebnisse waren in der Vergangenheit auch immer gut. Hoffentlich bleibt es dabei.»

Zeitplan Australien-GP 2022 (MESZ):

Freitag, 14. Oktober

00:00-00:40 Uhr: Moto3, FP1

00:55-01:40 Uhr: MotoGP, FP1

01:55-02:35 Uhr: Moto2, FP1



04:15-04:55 Uhr: Moto3, FP2

05:10-05:55 Uhr: MotoGP, FP2

06:10-06:50 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 15. Oktober

00:00-00:40 Uhr: Moto3, FP3

00:55-01:40 Uhr: MotoGP, FP3

01:55-02:35 Uhr: Moto2, FP3



03:35-03:50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

04:00-04:15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

04:30-05:00 Uhr: MotoGP, FP4

05:10-05:25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

05:35-05:50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

06:10-06:25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

06:35-06:50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 16. Oktober

00:00-00:10 Uhr: Moto3, Warm-up

00:20-00:30 Uhr: Moto2, Warm-up

00:40-01:00 Uhr: MotoGP, Warm-up



02:00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

03:20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

05:00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)