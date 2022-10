Phillip Island FP2: Ducati vor Pol Espargaró (Honda)

Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco setzte an einem für die MotoGP-Asse trockenen, aber windigen Freitag auf Phillip Island vor seinem Markenkollegen Marco Bezzecchi die Bestzeit. Quartararo Vierter, Marc Márquez Sechster.

Das FP2 der MotoGP-Klasse begann um 14.10 Uhr Ortszeit bei kühlen 16 Grad Luft- und 23 Grad Asphalttemperatur. Zudem war es weiterhin windig, aber im Gegensatz zu den Vortagen blieb es am Freitag trocken.

Es dauerte keine zehn Minuten, da unterbot Repsol-Honda-Star Marc Márquez (auf Hard-Medium Reifenkombination) in 1:30,126 min die FP1-Bestzeit von Johann Zarco bereits. Große Zeitensprünge machten in der Anfangsphase auch Maverick Viñales (Aprilia) und WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha), die sich in der kombinierten Zeitenliste ebenfalls vor Zarco schoben.

Márquez, der in der ersten Session auf einen weichen Hinterreifen verzichtet hatte, setzte übrigens auch in der Nachmittags-Session das Aero-Update an seiner RC213V ein, allerdings ohne Heck-Spoiler im Pokémon-Stil.

Die Top-10, bevor es in den finalen fünf Minuten auf Zeitenjagd ging: 1. Marc Márquez. 2. Viñales (+ 0,131 sec). 3. Quartararo (+ 0,225). 4. Rins (+ 0,386). 5. Martin (+ 0,474). 6. Alex Márquez (+ 0,480). 7. Mir (+ 0,485). 8. Aleix Espargaró (+ 0,493). 9. Bagnaia (+ 0,525), 10. Bezzecchi (+ 0,526).

Auf frischen Soft-Hinterreifen blieb VR46-Rookie Marco Bezzecchi in 1:29,871 min als Erster an diesem Wochenende unter 1:30 min, wurde aber umgehend von Maverick Viñales in 1:29,745 min unterboten. Fabio Quartararo löste den Aprilia-Werksfahrer dann in 1:29,614 min an der Spitze ab.

Bezzecchi lag im Finish kurzzeitig wieder auf Platz 1, aber am Ende schlug im «time attack»-Modus wieder Johann Zarco zu: Der Pramac-Ducati-Pilot fuhr mit einer 1:29,475 min die Tagesbestzeit.

Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record auf dem 4,448 km langen Phillip Island Grand Prix Circuit gehört seit 2013 Jorge Lorenzo (Yamaha) mit einer 1:27,899 min (= 182,1 km/h).

Pol Espargaró überraschte mit nur 0,052 sec Rückstand als Dritter und Marc Márquez sorgte dafür, dass zwei Honda in den Top-6 landeten, obwohl er selbst im Vorfeld vermutet hatte, dass sich die Schwächen der aktuellen RC213V auf Phillip Island stärker bemerkbar machen würden.

Yamaha-Star Quartararo ließ den enttäuschenden Thailand-GP mit Rang 4 hinter sich, seine Titelrivalen Pecco Bagnaia (Ducati) und Aleix Espargaró (Aprilia) beendeten den ersten Tag in Australien auf den Rängen 7 und 8. Buriram-Sieger Miguel Oliveira dagegen verpasste die vorläufigen Top-10-Plätze als bester KTM-Pilot auf Platz 11 knapp.

MotoGP-Ergebnis FP2, Phillip Island (14.10.):

1. Zarco, Ducati, 1:29,475 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,038 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,052

4. Quartararo, Yamaha, + 0,139

5. Viñales, Aprilia, + 0,270

6. Marc Márquez, Honda, + 0,300

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,357

8. Bagnaia, Ducati, + 0,363

9. Bastianini, Ducati, + 0,374

10. Martin, Ducati, + 0,406

11. Oliveira, KTM, + 0,448

12. Mir, Suzuki, + 0,469

13. Miller, Ducati, + 0,546

14. Alex Márquez, Honda, + 0,613

15. Brad Binder, KTM, + 0,624

16. Rins, Suzuki, + 0,663

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,683

18. Crutchlow, Yamaha, + 0,731

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,144

20. Marini, Ducati, + 1,250

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,366

22. Gardner, KTM, + 1,465

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,603

24. Nagashima, Honda, + 2,102

MotoGP-Ergebnis FP1, Phillip Island:

1. Zarco, Ducati, 1:30,368 min

2. Miller, Ducati,+ 0,091 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 0,125

4. Rins, Suzuki, + 0,143

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

6. Bastianini, Ducati, + 0,422

7. Marc Márquez, Honda, + 0,529

8. Bagnaia, Ducati, + 0,709

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,798

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,826

12. Quartararo, Yamaha, + 0,827

13. Martin, Ducati, + 1,051

14. Viñales, Aprilia, + 1,068

15. Mir, Suzuki, + 1,163

16. Darryn Binder, Yamaha, + 1,332

17. Crutchlow, Yamaha, + 1,500

18. Oliveira, KTM, + 1,582

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,810

20. Gardner, KTM + 1,839

21. Brad Binder, KTM, + 2,198

22. Marini, Ducati, + 2,463

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,579

24. Nagashima, Honda, + 4,069