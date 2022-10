Phillip Island FP1: Bestzeit für Johann Zarco

Im ersten freien Training zum Australien-GP sicherte sich Johann Zarco (Ducati) die Bestzeit. 2. Jack Miller. 7. Marc Márquez. 8. Bagnaia. 12. Quartararo.

Rechtzeitig für das Freitag-Training auf dem Phillip Island Circuit besserte sich das Wetter, es gab einen weitgehend wolkenlosen Himmel, aber es herrschten Windböen bis zu 60 km/h, außerdem fanden die MotoGP-Piloten um 9.55 Uhr Ortszeit (00.55 Uhr in Mitteleuropa) in den Kurven 6 (Siberia), 10 und 11 noch feuchte Stellen vor.

Schon die Zufahrt zur Rennstrecke für die Teammitglieder und Berichterstatter war mit gewissen Hindernissen verbunden, denn wegen etlicher tiefer Pfützen und Überschwemmungen mussten etliche Zufahrtsstraßen kurzfristig gesperrt werden, es gab keine entsprechenden Schilder, Hunderte Fahrzeuge wurden im Kreis geschickt.

Das FP1 der Klasse Moto3 war noch mit vielen feuchten Stellen konfrontiert, in der MotoGP-F1 waren auch die Kerbs noch gefährlich nass. Deshalb geriet WM-Leader Fabio Quartararo nach 5 der 45 Minuten in eine gefährliche Situation, als er in der Zielkurve im vierten Gang auf die bemalten, nassen Bordsteine geriet.

Auch das gefürchtete Wildlife auf der Ferieninsel Phillip Island jagte den Piloten einen Schreck ein, als sich ein Wallaby (sieht aus wie ein dunkelhäutiges Känguru) unweit der Fahrbahn blicken ließ.

Nach 13 Minuten führte Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) mit 1:31,582 min vor Quartararo (+ 0,005 sec), Rins, Pol Espargaró, Alex Márquez, Oliveira, Aleix Espargaró, Zarco, Bastianini, Mir und Miller.

Mit Spannung wurde erwartet, wie sich Honda in Australien aus der Affäre ziehen wird. Marc Márquez stellte eine neue Aerodynamik zur Schau, denn Repsol-Honda hatte bei ihm bisher das erlaubte Aero-Update noch nie in einem Training oder Rennen eingesetzt. Es war nach dem Misano-Test noch einmal überarbeitet worden, um eine erste Richtung für die 2023-Version auszutüfteln. Ducati-Star Pecco Bagnaia, in der WM nur noch 2 Punkte hinter Quartararo, lag nach 15 Minuten nur an 19. Stelle – mit 1,6 sec Rückstand.

Nach 20 Minuten hielten sich alle sechs Werke in den Top 6 auf: Quartararo (1:31,362 min) vor Bezzecchi (+0,220 sec), Rins, Pol Espargaró, Viñales und Oliveira. 7. Martin. 8. Alex Márquez. 9. Marc Márquez, + 0,699 sec. 10. Aleix Espargaró. 11. Miller. 12. Bastianini, + 0,871 sec.

Bei Yamaha steigt jetzt die Spannung, denn der Vorsprung von Quartararo auf Bagnaia ist seit dem Sachsenring-GP von 91 auf 2 Punkte zusammengeschmolzen. «Wir müssen hier mit Fabio unbedingt gewinnen», meinte Lin Jarvis», der Managing Director von Yamaha Motor Racing, bereits vor dem ersten Training.

Übrigens: Marc Márquez hat gemischte Erinnerungen an den Australien-GP. Er hat hier zwar schon in der 125er-Klasse 2010 gewonnen, 2013 bekam er beim ersten MotoGP.-Sauftritt die schwarze Flagge, weil er nicht zum Reifenwechsel-Stopp an die Bix gekommen war. Und in den letzten sechs Auftritten erlebte er nach jedem Sieg ein Jahr ohne Zielankunft – weil er stürzte. Meistens war er in Australien schon Weltmeister und hatte nichts mehr zu verlieren.

In diesem Jahr sieht es anders aus: Der Repsol-Honda-Star hat 2022 noch keinen Podestplatz erreicht.

Der Stand nach 30 Minuten sorgte für freundliche Mienen bei HRC: 1. Marc Márquez (Honda) in 1:30,897 min. 2. Pol Espargaró (Honda), + 0,367. 3. Miller. 4. Quartararo. 5. Rins. 6. Bezzecchi. 7. Bagnaia. 8. Mir. 9. Viñales. 10. Crutchlow. – ferner: 11. Oliveira, KTM, 1,053 sec. 21. Brad Binder, KTM, + 2,073 sec.

In den letzten Minuten änderte sich die Reihenfolge in den Top-Ten noch einmal, denn Jack Miller (Ducati) schob sich 4 Minuten vor dem Ende mit 1:30,561 min an die erste Stelle – mit 1:30,561 min. Aber Marc Márquez sparte sich die frischen Reifen für das FP2 und morgen.

Zum Vergleich: Der All Time Lap Record auf Phillip Island stammt aus dem Jahr 2013, er gehört Jorge Lorenzo (Yamaha) mit 1:27,899 min (= 182,1 km/h).

Ergebnis FP1 auf Phillip Island, 14. Oktober

1. Zarco, Ducati, 1:30,368

2. Jack Miller (Ducati),+ 0,091

3. Alex Márquez, Honda, + 0,125

4. Rins, Suzuki, + 0,143

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

6. Bastianini, Ducati, + 0,422

7. Marc Márquez, Honda, + 0,529

8. Bagnaia, Ducati, + 0,709

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,798

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,826

12. Quartararo, Yamaha, + 0,827

13. Martin, Ducati, + 1,051

14. Viñales, Aprilia, + 1,068

15. Mir, Suzuki, + 1,163

16. Darryn Binder, Yamaha, + 1,332

17. Crutchlow, Yamaha, + 1,500

18. Oliveira, KTM, + 1,582

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,810

20. Gardner, KTM + 1,839

21. Brad Binder, KTM, + 2,198

22. Marini, Ducati, + 2,463

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,579

24. Nagashima, Honda, + 4,069