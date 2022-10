Joan Mir (12./Suzuki): «Das ist hier das Wichtigste»

Suzuki-Fahrer Joan Mir wagte am Freitag auf Phillip Island sein Comeback in der MotoGP-Klasse nachdem er vier Rennen verletzungsbedingt aussetzen musste. Der Spanier fand sich gleich gut zurecht und brauste auf Platz 12.

Im ersten freien Training zum Grand Prix in Australien landete Suzuki-Pilot Joan Mir 1,1 Sekunden hinter Johann Zarco (Ducati) auf Platz 15. Der Spanier fuhr eine Rundenzeit von 1:31,531 min. Als die Bedingungen am Nachmittag auf dem 4,448 km langen Kurs auf Phillip Island besser wurden, steigerte sich der MotoGP-Weltmeister von 2020 auf 1:29,944 min.

Diesmal lag Mir nur noch 0,469 Sekunden hinter Zarco, der erneut eine Bestzeit gefahren war. Insgesamt drehte der Spanier 39 Runden, seine Verletzung (rechtes Sprungbein) beeinträchtigte ihn dabei nicht mehr entscheidend.

«Ich war in der Lage, eine gute Performance zu zeigen. Wir haben nur einige Veränderungen an der Hinterradbremse vorgenommen. Ich muss mich allerdings daran gewöhnen, auf diese Art und Weise zu fahren. Normalerweise ist die Bremse sehr hart, aber in diesem Fall ist sie sehr sensibel», betonte der 25-Jährige. «Ich kann mit dem Fuß nicht das komplette Gewicht einsetzen, das ich vorher nutzte. Leider fehlt mir am Fuß noch etwas das Feingefühl.»

Insgesamt lief es für Mir am Freitag nicht schlecht. «Wir müssen glücklich sein mit diesem Tag. Es war ein großer Unterschied zwischen dem Beginn und dem Ende des Tages. Aber immer wenn ich Druck gemacht habe, erzielte ich auch gute Rundenzeiten», freute sich der Suzuki-Fahrer. «Wir haben für Samstag noch Luft, denn wir können unsere Zeiten noch verbessern. In jeder Kurve können wir noch Kleinigkeiten herausholen.»

«Damit wir etwas mehr Bodenkontakt mit dem Vorderrad bekommen, haben wir die Geometrie etwas verlängert. Für mich war das sehr gut, ich konnte einen Schritt machen», sagte Mir im Interview. «Gerade auf dieser Strecke willst du das Gefühl zum Vorderrad bestmöglich erhalten, denn das ist hier das Wichtigste. Gerade bei diesem Wind ist es wichtig, ein gutes Gefühl zur Front zu haben.»

MotoGP-Ergebnis FP2, Phillip Island (14.10.):

1. Zarco, Ducati, 1:29,475 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,038 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,052

4. Quartararo, Yamaha, + 0,139

5. Viñales, Aprilia, + 0,270

6. Marc Márquez, Honda, + 0,300

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,357

8. Bagnaia, Ducati, + 0,363

9. Bastianini, Ducati, + 0,374

10. Martin, Ducati, + 0,406

11. Oliveira, KTM, + 0,448

12. Mir, Suzuki, + 0,469

13. Miller, Ducati, + 0,546

14. Alex Márquez, Honda, + 0,613

15. Brad Binder, KTM, + 0,624

16. Rins, Suzuki, + 0,663

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,683

18. Crutchlow, Yamaha, + 0,731

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,144

20. Marini, Ducati, + 1,250

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,366

22. Gardner, KTM, + 1,465

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,603

24. Nagashima, Honda, + 2,102

MotoGP-Ergebnis FP1, Phillip Island:

1. Zarco, Ducati, 1:30,368 min

2. Miller, Ducati,+ 0,091 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 0,125

4. Rins, Suzuki, + 0,143

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

6. Bastianini, Ducati, + 0,422

7. Marc Márquez, Honda, + 0,529

8. Bagnaia, Ducati, + 0,709

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,798

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,826

12. Quartararo, Yamaha, + 0,827

13. Martin, Ducati, + 1,051

14. Viñales, Aprilia, + 1,068

15. Mir, Suzuki, + 1,163

16. Darryn Binder, Yamaha, + 1,332

17. Crutchlow, Yamaha, + 1,500

18. Oliveira, KTM, + 1,582

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,810

20. Gardner, KTM + 1,839

21. Brad Binder, KTM, + 2,198

22. Marini, Ducati, + 2,463

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,579

24. Nagashima, Honda, + 4,069