Miguel Oliveira (KTM/24.): Ein Samstag zum Vergessen

Miguel Oliveira erlebte auf Phillip Island einen grauenhaften Samstag. Der 21. Startplatz war schon übel genug, und dann wurde wegen Unachtsamkeit noch Platz 24 daraus.

Während Jorge Martin im Qualifying-1 am Samstag beim Phillip-Island-GP den neun Jahre alten Rundenrekord von Jorge Lorenzo (Yamaha) auslöschte, erlebte Thailand-GP-Sieger Miguel Oliveira einen Tag zum Vergessen. Er kam über den 21. Platz nicht hinaus und wurde am Schluss von den MotoGP-Stewards noch mit einem 3-Place-Grid-Penalty betraft. Er fährt als 24. und Letzter los. Dazu bekam er einen Long-Lap-Penalty für das Rennen aufgebrummt.

Der Portugiese wirkte schon nach dem 21. Startplatz ernüchtert, und jetzt musst er sogar aus der letzten Reihe losfahren, und das nur zwei Wochen nach dem grandiosen Triumph beim Buriram-GP. «Es war ein Tag, an dem wir zwar unsere Rundenzeit verbessert haben», stellte Oliveira bedrückt fest. «Aber die Jungs vor uns waren ohne Zweifel viel konkurrenzfähiger. Ehrlich gesagt: der Freitag war hier schon eine ziemliche Herausforderung. Denn bei uns fehlten die Anhaltspunkte, und dadurch haben wir kostbare Zeit verloren.»

Im FP3 am Samstagfrüh landete Oliveira nur auf Platz 16, er hatte sich zwischendurch weit an die Spitze geschoben, doch am Ende der 45 Minuten-Session lag er 0,671 Sekunden hinter Bestzeithalter Marc Márquez. «Mit etwas Windschattenhilfe hätten wir im FP3 ein bisschen besser abschneiden können», war der Red-Bull-KTM-Werkspilot überzeugt.»

Hat Oliveira die «time attack» im Rennen zu früh gestartet? «Eigentlich nicht, aber der zweite Run am Ende des FP3 war einfach nicht gut», meinte er.

Im Qualifying-1 klappte es nachher nicht mit einer Chaos-Runde, die Miguel ins Q2 befördern hätte können. «Ich bin zwar drei Runden unter 1:29 min gefahren. Aber das war mein Maximum ohne Windschatten, und ich fand keinen Fahrer, den ich verfolgen hätte können. Das hat mich etwas Zeit gekostet.»

«Das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Wir haben für morgen auf jeden Fall eine Herausforderung vor uns. Aber wenn ich unsere Pace anschaue, dann haben wir im Rennen die Möglichkeit, ein paar Plätze wettzumachen.»

Während Oliveira mit den Reportern sprach, schauten sich die Stewards in Ruhe seine Verfehlungen im Q1 an.

Da hatte Miguel Oliveira Enea Bastianini behindert, weil er sich beim Langsamfahren nicht weit genug von der Ideallinie fernhielt.

Außerdem passte der vierfache MotoGP-Sieger beim Vorbeifahren bei Start/Ziel nicht auf. Er dachte, es sei bereits die karierte Flagge geschwenkt worden und machte dann eine Runde zu früh einen Practice Start, als einige Gegner noch auf einer schnellen Runde waren.

MotoGP-Ergebnis Q2, Phillip Island (15.10.):

1. Martin, Ducati, 1:27,767 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:27,780 min, + 0,013 sec

3. Bagnaia, Ducati, 1:27,953, + 0,186

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:27,957, + 0,190

5. Quartararo, Yamaha, 1:27,973, + 0,206

6. Zarco, Ducati, 1:28,007, + 0,240

7. Marini, Ducati, 1:28,029, + 0,262

8. Miller, Ducati, 1:28,116, + 0,349

9. Bezzecchi, Ducati, 1:28,185, + 0,418

10. Rins, Suzuki, 1:28,541, + 0,774

11. Alex Márquez, Honda, 1:28,733, + 0,966

12. Viñales, Aprilia, 1:28,765, + 0,998



Die weitere Startaufstellung:

13. Pol Espargaró, Honda, 1:28,392 min

14. Mir, Suzuki, 1:28,492

15. Bastianini, Ducati, 1:28,647

16. Brad Binder, KTM, 1:28,652

17. Crutchlow, Yamaha, 1:28,677

18. Darryn Binder, Yamaha, 1:28,760

19. Gardner, KTM, 1:28,820

20. Di Giannantonio, Ducati, 1:28,830

21. Raúl Fernández, KTM, 1:28,966

22. Morbidelli, Yamaha, 1:29,146

23. Nagashima, Honda, 1:29,624

24. Oliveira*, KTM, 1:28,859



*= Grid-Penalty (irregulärer Practice-Start und Langsamfahren auf der Linie)