Johann Zarco (Ducati/6.): «Marc kann nicht wegfahren»

Johann Zarco geht von Rang 6 in den GP am Sonntag

Johann Zarco fuhr am Samstag auf Startplatz 6 im MotoGP-Qualifying von Phillip Island. Der Pramac-Ducati-Fahrer war anschließend mit seinem Tag zufrieden.

Am Freitag glänzte Johann Zarco mit zwei Bestzeiten in den beiden Trainings der MotoGP-Klasse auf Phillip Island, doch am Samstag drehte sich das Blatt. Der Franzose kam im FP3 nicht unter die Top-10 und musste anschließend den Umweg über das Q1 nehmen.

Mit einer Zeit von 1:28,132 min setzte sich der Ducati-Fahrer aus dem Pramac-Team durch. In Q2 steigerte sich Zarco sogar auf 1:28,007 min. Das brachte ihm Rang 6 ein, 0,240 Sekunden hinter Teamkollege Jorge Martin, der sich die Pole-Position für den Australien-GP holte.

«Platz 6 bringt mir Zufriedenheit. Einige Fahrer haben von Freitag auf Samstag einen großen Schritt gemacht. Ich habe einige kleine Schritte gemacht, aber nicht so sehr wie die anderen», erklärte Zarco im Interview. «Obwohl wir gut gearbeitet haben, sind wir am Morgen an Q2 vorbeigerauscht. Das hat uns viel Stress gebracht, denn wir wissen, dass es wichtig ist, in Q1 schnell zu sein. Dafür musste ich eine perfekte Runde fahren, man muss einfach alles geben.»

Zarco ist mit seiner Leistung am Samstag auf Phillip Island zufrieden. «In Q2 musste ich das wiederholen, das hat auch funktioniert. Ich bin vier oder fünf Runden im Bereich 1:28 min gefahren. Ich möchte das mitnehmen, denn es kann uns am Sonntag helfen. In der Zeitenjagd haben die anderen Fahrer mit dem weichen Reifen einen großen Sprung geschafft. In der Pace fürs Rennen habe ich eine gute Chance, größer als sonst», betonte der WM-Siebte.

«Ich hoffe, dass ich gut ins Rennen komme und die anderen Fahrer schnell überholen kann. Mit unserer Pace können wir an der Spitze fahren. Wir müssen in diese Position kommen und dann sehen, wie die anderen mit ihrem Rennen umgehen», erklärte Zarco selbstbewusst. «27 Runden mit den Reifen wird hart, es geht um einen Kompromiss aus Kontrolle und Speed.»

Wie wird sich das Rennen (Start 5 Uhr MESZ) entwickeln? Zarco: «Ich sehe es nicht so, das Marc wegfahren kann. Er fühlt sich wohler, wenn er jemandem folgt. Er hat die Kapazität, praktisch jedem Fahrer zu folgen. Vielleicht kann Pecco eine Lücke aufmachen, aber er hatte nicht die Pace, wie er sie normalerweise hat. Wir werden sehen, es könnte eine große Gruppe entstehen.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Phillip Island (15.10.):

1. Martin, Ducati, 1:27,767 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:27,780 min, + 0,013 sec

3. Bagnaia, Ducati, 1:27,953, + 0,186

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:27,957, + 0,190

5. Quartararo, Yamaha, 1:27,973, + 0,206

6. Zarco, Ducati, 1:28,007, + 0,240

7. Marini, Ducati, 1:28,029, + 0,262

8. Miller, Ducati, 1:28,116, + 0,349

9. Bezzecchi, Ducati, 1:28,185, + 0,418

10. Rins, Suzuki, 1:28,541, + 0,774

11. Alex Márquez, Honda, 1:28,733, + 0,966

12. Viñales, Aprilia, 1:28,765, + 0,998



Die weitere Startaufstellung:

13. Pol Espargaró, Honda, 1:28,392 min

14. Mir, Suzuki, 1:28,492

15. Bastianini, Ducati, 1:28,647

16. Brad Binder, KTM, 1:28,652

17. Crutchlow, Yamaha, 1:28,677

18. Darryn Binder, Yamaha, 1:28,760

19. Gardner, KTM, 1:28,820

20. Di Giannantonio, Ducati, 1:28,830

21. Raúl Fernández, KTM, 1:28,966

22. Morbidelli, Yamaha, 1:29,146

23. Nagashima, Honda, 1:29,624

24. Oliveira*, KTM, 1:28,859



*= Grid-Penalty (irregulärer Practice-Start und Langsamfahren auf der Linie)