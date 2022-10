Alex Márquez (Honda) bestraft: «Ein großer Fehler»

LCR-Honda-Fahrer Alex Márquez war auf Phillip Island gut im Rennen, doch in Runde 9 machte er einen Fehler, der ihm und auch Jack Miller (Ducati) das Rennen kostete. Eine Strafe gab es von den Stewards obendrauf.

Alex Márquez startete von Position 11 in den Grand Prix von Australien auf Phillip Island. Der Spanier aus dem LCR-Team von Lucio Cecchinello fuhr zeitweise auf dem siebten Rang in der Spitzengruppe. In Runde 9 machte der ehemalige Moto3- und Moto2-Weltmeister einen folgenschweren Fehler.

Beim Anbremsen auf Kurve 4, die Jack Miller-Kurve, verlor der 26-Jährige die Kontrolle über seine RC213V. Márquez krachte im 90-Grad-Winkel in Lokalheld Jack Miller (Ducati) – beide Fahrer waren damit aus dem Rennen. «Leider waren es nur acht Runden», ärgerte sich Alex Márquez im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Zunächst möchte ich mich bei Jack entschuldigen, denn ich habe seinen Heim-GP zerstört. Ich verstehe, dass er sauer ist, dazu hat er allen Grund. Ich habe einen Fehler am Kurveneingang gemacht.»

«Ich bin vorsichtig in die Kurve eingefahren, denn ich wusste, dass es dort einfach ist, einen Fehler zu machen. Ich wollte in dieser Runde etwas mehr attackieren, weil die Gegner anfingen, mich zu überholen. Als ich etwas später bremste, blockierte mein Hinterrad. Ich habe die Bremse etwas aufgemacht und war viel zu schnell», schilderte der jüngere Bruder von Honda-Werksfahrer Marc Márquez den Unfallhergang. «Es tut mir leid für ihn und sein Team, ebenfalls für mein Team.»

Der zukünftige Gresini-Ducati-Fahrer fügte hinzu: «Ich fühlte mich wirklich gut, deshalb habe ich mehr riskiert. Die Pace war stark, ich konnte den Hinterreifen schonen. Ich hatte im Rennen ein paar Berührungen mit Bezzecchi, Rins und so weiter. Alle Jungs wollten in dieser Gruppe fahren. Im ersten Versuch zu attackieren, habe ich den Fehler gemacht.»

«Wir haben eine Möglichkeit auf ein gutes Ergebnis verschwendet, aber so ist das im Leben. Im Rennsport kann jeder Fehler machen, aber dieser Aussetzer war etwas zu viel», ging er mit sich selbst ins Gericht.

Nach dem Sturz ging Alex Márquez in die Lenovo-Ducati-Box, um sich bei Miller zu entschuldigen. «Jack war verärgert, das ist normal», berichtete der WM-17. «Wir haben gesprochen, aber es war viel Adrenalin im Spiel. Ich bin in seine Box gegangen und habe auch mit Tardozzi gesprochen. Es kann halt passieren, Jack hat in der Vergangenheit auch einige Fehler gemacht, besonders in den ersten Jahren. Das ist keine Entschuldigung, ich habe einen großen Fehler gemacht.»

Nach dem Rennen auf Phillip Island meldete sich dann auch der FIM MotoGP Stewards Panel, bestehend aus Freddie Spencer, Andres Somolinos und Ralph Bohnhorst mit einer Bestrafung zu Wort. Alex Márquez muss in der kommenden Woche beim GP in Malaysia im Rennen einen Long-Lap-Penalty absolvieren.

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.