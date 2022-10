Pol Espargaró (11./Honda): «Ein Rennen weniger»

Pol Espargaró (Repsol-Honda) sammelte zwar in Phillip Island 5 Punkte ein, aber er zählt bereits die Tage, bis er beim Valencia-Test auf die GASGAS des Tech3-Teams steigen darf.

Marc-Márquez-Teamkollege Pol Espargaró kam nach einer über weite Strecken einsamen Fahrt beim Australien-GP auf Phillip Island als Elfter ins Ziel und wirkte, als habe er das Kapitel Honda jetzt schon abgehakt. «Ein Rennen mehr, ein Rennen weniger», bilanzierte er im Hinblick auf den überstandenen Australien-Grand Prix und die ausstehenden beiden Läufe in Sepang und Valencia.

Denn im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Marc Márquez, der einen völlig anderen Fahrstil hat und extrem das Vorderrad belastet, kam Espargaró mit seiner Repsol-Honda auch auf der faszinierenden Phillip Island-Piste auf keinen grünen Zweig. «Dafür, dass wir knapp das Qualifying-2 verpasst haben, bezahlten wir heute den Preis.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex Rins gewinnt das Rennen © Gold & Goose M. Márquez, Rins, Bagnaia © Gold & Goose Sieger Alex Rins Zurück Weiter

«Von so weit hinten zu starten und in einem dichten Pulk von Fahrern in die ersten Runden zu gehen, ist extrem schwierig», stellte Pol fest, der in der Weltmeisterschaft nur an der 16. Stelle liegt. «Vor allem hier in Phillip Island, wo dir die Turbulenzen hinter den vielen anderen Bikes besonders zu schaffen machen», schilderte der Spanier. «Obwohl der Rhythmus im Rennen insgesamt langsamer war als erwartet, habe ich nicht viel ausrichten können. Solange ich nichts habe, um das Bike oder mich selbst zu verbessern, werden wir auch weiter unsere Mühe haben. Doch das Rennfahren ist unser Job – machen wir weiter!»

Pol Espargaró hat auf der Repsol-Honda bei den letzten elf Grand Prix nur 14 Punkte gesammelt, sechs weniger als Marc Márquez in Phillip Island nach dem zweiten Platz.

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.