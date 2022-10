Cal Crutchlow (Yamaha): Fast über den Lenker geworfen

Crutchlow bei der Fahrerparade am Sonntagmorgen

Yamaha-Aushilfs-Fahrer Cal Crutchlow sicherte sich beim MotoGP-Rennen auf Phillip Island als 13. erneut WM-Punkte und beschrieb anschließend seine Probleme beim Überholvorgang gegen Rookie Darryn Binder.

Cal Crutchlow kreuzte auf Phillip Island als 13. die Ziellinie im MotoGP-Rennen. Der Brite war nach den Ausfällen der Werks-Asse Fabio Quartararo und Franco Morbidelli bester M1-Fahrer. Crutchlow, der am 29. Oktober seinen 37. Geburtstag feiert, büßte in den 27 Runden knapp 14 Sekunden auf Sieger Alex Rins (Suzuki) ein.

«Es war kein einfaches Wochenende», knurrte Crutchlow und führte dann weiter aus: «Um ehrlich zu sein, bin ich enttäuscht über das Resultat, aber ich war dafür selbst verantwortlich. Es war der schlechte Start und dann war ich in der ersten Runde Letzter oder Vorletzter.»

Es gab noch ein Problem bei «Mad Dog»: «Dann habe ich begonnen, einige Jungs zu überholen. Aber in den ersten Runden hatte ich keine Temperatur in den Bremsen. Ich bin deswegen in der ersten Kurve weit gegangen und musste das Gas zudrehen. Ich bin somit durchgereicht worden.»

«Vor Kurve 4 waren dann alle so langsam. Niemand hat dort wirklich hart gebremst. Dann bin ich zu Kurve 10 gekommen und hatte quasi keine Bremse, weil sie sich abgekühlt hatte. Dann hat die Bremse gegriffen und es hätte mich fast über den Lenker geworfen. Ich habe Bastianini getroffen und bin dann im vierten Gang durch die Kurve gefahren, es ist aber eigentlich eine Erste-Gang-Kurve.»

Cal biss sich lange an Darryn Binder die Zähne aus: »Er fährt komplett anders, weil ihm hier noch die Erfahrung fehlt. Er fährt nicht rund und fließend, sondern hetzt extrem schnell in die Kurven hinein und bremst dann sehr hart. Es hat zehn Runden gedauert, bis ich ihn überholen konnte. Später habe ich noch fünf weitere Fahrer überholt. Wenn ich mit Zarco mitfahren hätte können hätte ich auch den Hinterreifen schonen können, das konnte ich bei Darryn leider nicht.»

«Ich hatte den Medium-Reifen. Mir und Viñales habe ich überholt, aber dann war mein Reifen am Ende. Ich hatte guten Seitengrip, aber hier verbrennst du den Reifen, wenn du im fünften Gang slidest. Aber das war immer so hier, es geht darum, es zu managen», betonte Crutchlow. «Ich habe mich besser gefühlt als am ganzen Wochenende. Für die letzten fünf Runden hatte ich aber keine Reserven mehr, obwohl ich den Reifen versucht habe zu schonen.»

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.