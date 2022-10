Alex Rins erobert Phillip Island: «Bin stolz darauf!»

Suzuki-Werkspilot Alex Rins gewann am Sonntag das MotoGP-Rennen auf Phillip Island. Der Spanier setzte sich in der letzten Runde gegen Marc Márquez (Honda) durch und feierte den ersten Saisonsieg.

Am 6. November ist in Valencia Schluss: Suzuki zieht den Stecker und beendet alle Aktivitäten im Motorsport. Auch das MotoGP-Team mit Alex Rins und Joan Mir wird zugesperrt – beide Fahrer wechseln 2023 zu Honda. Der Sonntag beim Australien-GP wird dem japanischen Hersteller in jedem Fall in Erinnerung bleiben, denn Rins sorgte für einen spektakulären Sieg im Rennen über 27 Runden.

Für den Spanier war es der vierte Sieg seiner MotoGP-Karriere, der ihn in der Gesamtwertung wieder in die Top-10 brachte. Zuletzt triumphierte er am 18. Oktober 2020 in Aragón. Der Suzuki-Fahrer musste sich in «Down Under» in einer Gruppe aus teilweise zehn Fahrern durchsetzen und in der letzten Runde ließ er Marc Márquez (Honda) souverän hinter sich. «Ich bin so glücklich, dass ich hier gewinnen konnte. Ich habe jetzt in der Moto3, Moto2 und MotoGP auf Phillip Island gewonnen. Wir haben diesen Sieg verdient», schwärmte Rins nach dem Spektakel.

«Im Rennen war es nicht einfach, die Pace war nicht besonders hoch, aber ich habe mich wohlgefühlt und konnte den Reifen schonen. Ich habe gute Traktion gehabt und konnte Runde für Runde meine Gegner überholen, bis ich in den Top-4 angekommen bin. Das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass sie sehr langsam unterwegs waren», erklärte der 26-Jährige. «Ich versuchte also, an die Spitze zu gehen, um einen Vorsprung herauszuholen.»

Rins kam jedoch nicht von der großen Kampfgruppe weg. «Pecco überholte mich auf der Geraden direkt wieder. Ich entschied mich dafür, hinter ihm zu bleiben. Als ich knapp hinter ihm in die letzte Runde fuhr, wusste ich, dass ich einige Optionen zu einem Überholmanöver haben könnte. Ich habe dann am Ausgang der ersten Kurve angegriffen. Das hat funktioniert und ich bin super glücklich mit diesem Sieg», freute sich der Suzuki-Werksfahrer. «Das Team verdient es, auch die Menschen in Hamamatsu haben hart dafür gearbeitet. Es ist der letzte Suzuki-Sieg auf Phillip Island, ich bin stolz darauf, dass mein Name dort steht.»

«Es war ein spaßiges Rennen, fast wie ein Moto3-Lauf. Der Respekt zwischen den Fahrern war sehr hoch. Wir benötigen mehr Rennen wie dieses», betonte der Spanier.

Ein erstaunlicher Erfolg für den japanischen Hersteller, denn nach der Ankündigung, dass Ende der Saison Schluss ist, war es nicht leicht für die eingespielte Truppe. «Nachdem Suzuki entschieden hatte, aus der MotoGP zu gehen, hatten wir einige schlechte Ergebnisse. Ich weiß nicht, ob wir einfach Pech hatten. Wir hatten einige Stürze und waren in einige Zwischenfälle verwickelt. In Barcelona habe ich mir die Hand gebrochen», fasste Rins zusammen. «Der Schlüssel zum Erfolg war anschließend ganz einfach: Höre niemals auf an etwas zu glauben.»

«In vielen Rennen war unsere Pace sehr stark, aber wir mussten so weit hinten starten», sagte der WM-Achte. «Hier lagen wir auch zurück, aber das Weiterkommen von Q1 in Q2 gab mir besondere Motivation, deshalb bin ich wirklich glücklich.»

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.