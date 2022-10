Jack Miller: «Ein netter Kerl zu sein lohnt sich»

MotoGP-Publikumsliebling Jack Miller (Ducati) wurde auf Phillip Island mit einer eigenen Kurve belohnt und zeigte sich sehr erfreut über die Anerkennung. Auch der tierische Besuch auf der Piste war ein Thema.

Zu Ehren von Jack Miller wurde auf Phillip Island die enge «Honda Hairpin» (Kurve 4) in «Miller Corner» umbenannt. Dies geschah in einer kleinen Zeremonie am Samstag, bei der Miller mit seiner Gattin Ruby und seinen Eltern anwesend war. Auch Ikone Mick Doohan nahm sich Zeit dafür.

«Das war eine unglaubliche Geste und ich nehme das gerne so mit. Dass sie honorieren, was ich in diesem Motorsport tue und wie ich versuche, ihn positiv nach außen zu tragen, bedeutet mir viel. Denn ich liebe diesen Sport», unterstrich der Ducati-Werksfahrer und seit Motegi vierfache MotoGP-Sieger.

Miller weiter: «Es zeigt, dass man nicht unbedingt ein Weltmeister sein muss. Auch ein netter Kerl zu sein, der von Zeit zu Zeit mal richtig schnell fährt, kann sich auszahlen. Die Phillip Island-Bosse war auch auf meiner Hochzeit vergangene Woche.»



Ironie des Schicksals: Ausgerechnt im «Miller Corner» räumte Alex Márquez «JackAss» im Rennen am Sonntag ab.

Miller erlebte seine Heim-Kulisse diesmal dennoch besonders intensiv: «Es war so großartig, die vielen Fans hier wieder zu sehen. Es ist extra Druck, aber es ist positiver Druck. Es war großartig nach den Jahren wieder so zu empfangen zu werden. Klar ist man mehr beschäftigt an so einem Wochenende, aber es geht. Auch ein Grand Prix in Italien ist als Ducati-Fahrer stressig.»

Zum Wallaby, dass sich am Freitag auf die Piste verirrt hat, sagte Jack: «Versteht mich nicht falsch, es ist sehr gefährlich, wenn ein Känguru hier auf der Piste ist und wir 350 km/h fahren. Aber wir haben hier halt nicht rund um die Piste zwei Meter hohe Zäune. Das Wallaby hat sich wohl einfach irgendwo durchgebuddelt. Die Moto3 hat ihn dann scheinbar noch gar nicht aufgeweckt, aber die unglaublich lauten MotoGP-Bikes dann schon.»

«Es gibt kaum irgendwo so eine unglaubliche und ikonische Atmosphäre wie auf Phillip Island. Wir haben auch die Möwen hier oder Albatrosse oder was es auch immer es ist. Klar, es ist nicht nett, wenn man bei 350 km/h ein Tier auf der Piste hat. Aber diese Dinge wird man hier immer haben. Ich denke, dass jetzt kein Känguru mehr über einen Zaun springen wird. Die Zäune sind am Wochenende ja sechs Fuß mit Leuten um die Piste.»

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.