Marc Márquez: «Jüngste Ergebnisse große Motivation»

Der MotoGP-Tross ist auf dem Weg zum nächsten Grand Prix in Sepang: Repsol-Honda-Star Marc Márquez gibt sich nach dem Erfolgserlebnis auf Phillip Island motiviert, aber bemüht sich gleichzeitig, die Euphorie zu bremsen.

Im Februar dieses Jahres schwang sich Marc Márquez in Sepang erstmals wieder auf ein MotoGP-Bike, nachdem er nach einem Enduro-Unfall am 30. Oktober 2021 wochenlang unter Doppelsichtigkeit gelitten hatte. Es sollte nicht sein einziges Comeback in dieser Saison bleiben. Mittlerweile ist der 29-jährige Spanier nach der insgesamt vierten Oberarm-OP aber wieder auf dem Weg zur Top-Form, wie sein starker zweiter Platz – gleichzeitig sein 100. MotoGP-Podium – am Sonntag auf Phillip Island bewies.

«Wir kommen nach Malaysia, nachdem wir auf Phillip Island ein wunderbares Rennen genossen haben, aber wir müssen weiterhin arbeiten», machte der achtfache Weltmeister deutlich. «Die Strecke in Australien ist einzigartig, daher können wir nicht erwarten, auf Anhieb schnell zu sein, auch weil in Sepang immer alle sehr stark sind, weil wir von den Testfahrten über viele Daten verfügen», mahnte der Repsol-Honda-Star.

«Wie immer wird es darum gehen, auf die Strecke zu gehen, einige Dinge zu testen und zu sehen, welche Situation sich ergibt. Die jüngsten Ergebnisse sind eine große Motivation für mich und das Team», ergänzte der 59-fache MotoGP-Sieger. «Wir befinden uns in einem Moment, in dem es darum geht, weiterhin zu arbeiten und die Saison bestmöglich zu Ende zu bringen.»

Obwohl Marc Márquez verletzungsbedingt acht der 18 bisherigen Saisonrennen verpasst hat, ist er als WM-13. klar der beste Honda-Pilot im Klassement. Selbst die Top-10 der Gesamtwertung sind für den sechsfachen MotoGP-Champion nicht ganz außer Reichweite: Zwei Grand Prix vor Schluss trennen ihn 31 Punkte vom zehntplatzierten Miguel Oliveira.

Außerdem jagt Márquez noch den ersten Honda-Sieg des Jahres. Denn sein Arbeitgeber ist nach dem Suzuki-Triumph durch Alex Rins beim Australien-GP das einzig verbliebene Werk ohne MotoGP-Sieg in dieser Saison.

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.