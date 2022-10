Miguel Oliveira: «Zum richtigen Zeitpunkt angreifen»

Miguel Oliveira hofft in Sepang auf ein «normales Wochenende», nachdem in Australien einiges schief gelaufen ist. Jetzt peilt er noch den achten WM-Rang an.

Miguel Oliveira (27) kam als WM-Zehnter zum Malaysia-GP auf dem Sepang F1 Circuit in Kuala Lumpur. Und der Red Bull-KTM-Werkspilot ist zuversichtlich, hier noch einmal ein Top-Ergebnis erzielen zu können. Beim Australien-GP hat er sich trotz des Grid Penaltys und des Long-Lap-Penaltys im Rennen vom 24. Startplatz auf Platz 12 vorgekämpft.

«Ich hoffe, dass wir hier wieder genug Grip finden und die nötige Betriebstemperatur für die Reifen erzeugen können», schilderte der Portugiese, der in diesem Jahr die zwei Regenrennen in Mandalika und Buriram gewonnen hat. «Dann muss es uns gelingen, in den Sessions zum richtigen Zeitpunkt zu attackieren. Diese Aufgabe ist nicht anders als bei jedem anderen Grand Prix. Das ist nichts Neues. Hier haben wir keine besondere Situation, im Gegensatz zu Phillip Island, wo die Piste schmal war und ständig viel Wind herrschte. Hier sollten wir ein normales Rennwochenende haben.»

Oliveira meint, alle Teams und Fahrer versuchen in erster Linie, so viel Grip wie möglich zu finden. «Das ist das allgemeine Problem in der MotoGP. Jeder will für so viele Runden wie möglich die bestmögliche Grip-Qualität haben. Das ist nicht einfach, weil wir bei jedem Grand Prix andere Reifenmischungen und manchmal andere Reifenkonstruktionen bekommen. Man muss deshalb auch bei der Elektronik immer den passenden Zugang finden. Dann brauchst du ein Bike-Set-up für das Qualifying, dazu brauchst du viel Grip. Die Jungs, die Mühe haben genug Grip zu finden, fallen zurück und schauen dann ziemlich normal aus. Sie stechen nicht mehr heraus. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, in der modernen MotoGP kommt es sehr stark darauf an, wie stark du Profit aus den Reifen schlagen kannst. Das ist nur nur für die KTM-Fahrer so, das gilt für alle.»

Oliveira liegt als WM-Zehnter mit 137 Punkten nur einen Punkt hinter Martin und zwei Zähler hinter Rins. Der achte WM-Rang liegt also noch in Reichweite.

«Ja, die achte WM-Position ist noch ein Ziel. Es war schon vor dem Saisonstart ein klares Ziel von mir, in der Fahrer-WM unter die Top-8 zu kommen», verriet Miguel. «Aber ich habe nicht zu viel darüber gesprochen. Ich war 2022 manchmal weit weg, dann wieder nahe dran. Jetzt haben wir noch 50 Punkte zu gewinnen. Ich hoffe, ich kann so viele wie möglich davon kassieren. Wir haben seit Aragón frischen Schwung, er war auch auf Phillip Island vorhanden, denn ich war in allen Trainings konkurrenzfähig. Aber der kleine Fehler am Ende des Qualifyings hat dann zu diesem schlechten Ergebnis am Samstag beigetragen. Da ich im Q1 nie einen Windschatten fand, habe ich den Einzug ins Q2 nicht geschafft. Die Teilnahme am Q2 hätte das Wochenende stark verändert.»

Der von Miguel Oliveira angesprochene Fehler: Er hielt auf Phillip Island das Q1 eine Runde zu früh für beendet, machte dann einen unerlaubten Practice Start und behinderte dazu Enea Bastianini in Lukey Heights.

Das brachte ihm die zwei erwähnten Strafen und Startplatz 24 ein…

In der Team-WM liegt Red Bull-KTM mit 295 Punkten an dritter Stelle, Pramac Ducati punktegleich an vierter Position. Auch diese Position werden Brad Binder und Oliveira bei den letzten zwei Rennen im Auge behalten.

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.