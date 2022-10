Brad Binder (KTM): «Gewinnen ist der einfache Teil»

Brad Binder sagt, er sei mit sich selbst beschäftigt, deshalb zerbricht er sich nicht den Kopf, ob Bagnaia hier Weltmeister werden kann. Brad Binder rechnet sich einiges aus. «Sepang gehört zu meinen Lieblingspisten.»

Für Brad Binder (27) geht es bei den letzten zwei Rennen unter anderem darum, den sauberen sechsten Platz in der Fahrer-WM (Zarco liegt nur einen Punkt hinter ihm) erfolgreich zu verteidigen, außerdem hat er im Gegensatz zu seinen ersten zwei MotoGP-Jahren noch keinen GP-Sieg errungen. Und in der Team-WM muss sich das Red Bull-KTM-Team gegen Prima Pramac Ducati behaupten, denn momentan sind beide Teams punktgleich, aber Red Bull-KTM liegt an dritter und Pramac an vierter Stelle der Tabelle.

Binder hatte zuletzt in Motegi, Buriram und Phillip Island keine MotoGP-Erfahrung auf diesen Strecken, in Sepang hat er mit der KTM RC16 immerhin schon im Februar 2020 (kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie) und im Februar 2022 getestet.

«Wir hatten zwei Tests hier, der letzte Test im vergangenen Februar war eine große Herausforderung für uns, denn wir mussten herausfinden, welche Basis wir beim neuen Motorrad haben. Der Sepang Circuit ist eine Piste, die mir gefällt. Ich komme sehr gerne nach Malaysia», hielt der Red Bull-KTM-Werkspilot fest. «Das ist eine meiner Lieblingspisten. Es sieht so aus, als hätten wir jetzt ziemlich gutes Wetter bis Samstagnachmittag. Es wird wichtig sein, daraus Nutzen zu ziehen.»

«Pecco» Bagnaia könnte hier in Sepang für Ducati den erste Fahrer-WM-Titel seit Casey Stoner 2007 gewinnen. «Ich habe mir den WM-Stand nicht genau angeschaut. Ehrlich gesagt, ich zerbreche mir den Kopf über meinen eigenen Job. Ich habe das Geschehen vorne nicht allzu aufmerksam verfolgt. Ich bin hier 2019 als Moto2-Titelanwärter eingetroffen, ich wusste, ich muss gewinnen. Alex Márquez musste Dritter werden, damit ich die Entscheidung bis Valencia vertagen kann. Ich erinnere mich, dass das Gewinnen nicht so schwierig ist; das ist der einfache Teil so eines Titelkampfs. Aber es gibt so viele andere Dinge, die zusammenpassen müssen, das stresst dich mehr. Ich habe damals in Sepang gewonnen, aber die Weltmeisterschaft trotzdem verloren. Wie gesagt: Ich bin mit mir selbst ausreichend beschäftigt. Ich zerbreche mir nicht den Kopf über die anderen Fahrer.»

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.