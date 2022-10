Brad Binder (KTM/1.): «Bin für jedes Wetter gerüstet» 21.10.2022 - 11:45 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose Brad Binder: Die FP1-Bestzeit blieb bestehen

Brad Binder fuhr am Ende des feuchten FP2 in Sepang nicht an die Box, um Slicks zu holen. Denn seine FP1-Bestzeit war ohnedies nie in Gefahr.