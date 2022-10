Marc Márquez (Honda/3.): «Nicht mein wahrer Platz»

Trotz Platz 3 war Marc Márquez am Freitag in Sepang nicht zufrieden. Der Fokus des Repsol-Honda-Stars liegt ohnehin bereits auf der Saison 2023: Was er sich von der nächsten RC213V wünscht.

Marc Márquez plante in Sepang die Testarbeit im Hinblick auf 2023 fortzusetzen, so wurde in der Repsol-Honda-Box am Freitag unter anderem ein neues Chassis gesichtet. Der Regenguss am Nachmittag brachte das Programm allerdings durcheinander.

Was steht auf Marcs Wunschliste für die kommende Saison ganz oben? «Ich weiß nicht wie, aber eine der Hauptsachen ist besseres Handling. Es fühlt sich wie ein schweres Motorrad an. Wir müssen verstehen, warum ich auf dem Motorrad diese Trägheit fühle. Das möchte ich verbessern», schilderte der Honda-Werksfahrer. «Okay, auf Strecken, auf denen du nicht so viele Richtungswechsel hast oder das Motorrad nicht so sehr stoppen muss, kannst du es managen – zum Beispiel auf Phillip Island oder in Katar. Sobald du aber das Motorrad in Schräglage stark abbremsen musst, habe ich persönlich mehr Mühe. Von den anderen Honda-Piloten weiß ich es nicht.»

«Wir müssen diese Dinge verstehen und verbessern», bekräftigte der 29-jährige Spanier. «An diesem Wochenende arbeiten wir deshalb schon auf eine andere Weise. Am Freitag konnte ich es aber nicht ausprobieren, also muss ich es Samstag tun. Wenn ich dafür eine Platzierung opfern muss, muss ich und werde ich es tun.»

Die Ergonomie sei nicht das Problem, erklärte Márquez auf Nachfrage in seiner Presserunde. «Meine Position auf dem Motorrad fühlt sich sehr ähnlich zu dem an, wie sie immer war. Es geht mehr um die Charakteristik des Motorrads», betonte er. «Wie ich in der ersten Saisonhälfte schon gesagt habe, hat sich die Charakteristik in diesem Jahr stark verändert. Und ich glaube, dass es für meinen Fahrstil schlechter ist. Es stimmt aber, dass dieses 2022er-Motorrad für die Rundenzeit und die Performance besser war. Für meinen Fahrstil ist es ein bisschen schlechter, ich fühle mich weniger wohl damit, aber die Rundenzeiten kommen. Deshalb haben wir uns für diesen Weg entschieden. Wir müssen es aber noch besser verstehen. Denn ja, ich habe auf Phillip Island ein gutes Rennen gemacht, das Motorrad war aber zu unruhig. Es sind einige Dinge, die es immer schwerer machen, das Motorrad zu fahren.»

Tatsächlich glänzte der 59-fache MotoGP-Sieger am Sonntag in Australien mit Platz 2. Den Malaysia-GP begann er am heutigen Freitag dank einer Zeitenjagd am Vormittag immerhin als Dritter. Andere MotoGP-Piloten hatten im FP1 dagegen auf den Soft-Reifen verzichtet, im FP2 war es dann zu nass für eine Verbesserung.

«Okay, Ich liege hier in Sepang heute auf Platz 3, das ist aber nicht mein wahrer Platz», meinte Márquez dazu. «Ich hatte heute große Mühe. Bei der Rennpace liege ich irgendwo um den zehnten Platz. Wir müssen verstehen, warum es so ist. Wir müssen weiter arbeiten und weiter pushen», forderte er.

Wie sehr hat sich seine RC213V im Vergleich zum Sepang-Test im Februar verändert? «Das Motorrad ist noch sehr ähnlich», winkte Marc ab. «Die einzige Veränderung ist das Aero-Paket und die Schwinge. Die Schwinge ist aber kein großer Unterschied. Ich war zum Beispiel in Thailand im FP1 mit der Karbon-Schwinge auf Platz 1. Am Ende reden wir über kleine Unterschiede. Wir müssen den Weg verstehen. Denn mit diesem Motorrad kannst du nichts machen, sobald du wenig Grip vorfindest. Und das war eigentlich meine Stärke.»

«Was ich immer sage: Wir müssen für die Weltmeisterschaft ein Motorrad finden, das auf allen Strecken konstant ist», fasste der achtfache Weltmeister zusammen. «Ducati war zum Beispiel in der Vergangenheit auf einigen Strecken sehr stark, hatte aber auf anderen große Probleme. Jetzt dagegen sind die Ducati konstant und auf allen Strecken schnell. Wir müssen einen Kompromiss finden und wir arbeiten daran. Honda arbeitet daran», unterstrich Marc Márquez.

MotoGP, Sepang, kombinierte Zeiten nach FP2 (21.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:59,479 min

2. Rins, Suzuki, + 0,097 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,144

4. Bastianini, Ducati, + 0,396

5. Mir, Suzuki, + 0,427

6. Martin, Ducati, + 0,487

7. Fabio Quartararo, Yamaha,+ 1,064

8. Di Giannantonio, Ducati, + 1,073

9. Marini, Ducati, + 1,254

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,288

11. Bagnaia, Ducati, + 1,291

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,292

13. Alex Márquez, Honda, + 1,536

14. Miller, Ducati, + 1,555

15. Zarco, Ducati, + 1,569

16. Pol Espargaró, Honda, + 1,721

17. Oliveira, KTM, + 1,768

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,772

19. Viñales, Aprilia, + 1,849

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,175

21. Gardner, KTM, + 2,225

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,352

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,352

24. Nagashima, Honda, + 3,387

MotoGP-Ergebnis FP2, Sepang (21.10.):

1. Crutchlow, Yamaha, 2:05,710 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,900 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 1,186

4. Miller, Ducati, + 1,843

5. Zarco, Ducati, + 2,879

6. Viñales, Aprilia, + 3,643

7. Morbidelli, Yamaha, + 3,680

8. Mir, Suzuki, + 4,039

9. Quartararo, Yamaha, + 4,043

10. Marini, Ducati, + 4,115

11. Oliveira, KTM, + 4,188

12. Rins, Suzuki, + 4,250

13. Bezzecchi, Ducati, + 4,282

14. Raúl Fernández, KTM, + 4,682

15. Marc Márquez, Honda, + 4,701

16. Brad Binder, KTM, + 4,775

17. Martin, Ducati, + 4,862

18. Gardner, KTM, + 4,882

19. Di Giannantonio, Ducati, + 4,894

20. Nagashima, Honda, + 4,929

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,723

22. Bastianini, Ducati, + 5,858

23. Pol Espargaró, Honda, + 6,704

24. Darryn Binder, Yamaha, + 7,168